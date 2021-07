Šumarac: Bojim se da stanari zgrade u Vidovdanskoj neće brzo dočekati povratak u svoje domove

Nekadašnji predsednik Inženjerske komore Srbije (IKS) Dragoslav Šumarac izjavio je danas „da se boji“ da stanari urušene zgrade u beogradskoj opštini Vračar neće brzo dočekati povratak u svoje domove.

Šumarac je za dnevni list Danas rekao da će grešku zbog rušenja zgrade utvrditi nezavisna komisija ili sudski veštaci, a verovatno će se slučaj ispitivati i po krivičnom postupku.

„Posle izmena Zakona o planiranju i izgradnji, IKS je sada pod kontrolom Ministarstva gradjevine i (bivša ministarka gradjevine) Zorana Mihajlović je postavila svoje najbliže saradnike u organe upravljanja Komore. Napravili su zbrku, izmenjeni su nazivi licenci, sada ne postoji nešto što je postojalo od osnivanja Komore. Indikativno je što projektant u Vidovdanskoj ima licencu 200, koja je urbanistička, a to je sve posledica tih reformi. Sada projektant nema tehničku kontrolu, kako je to ranije bilo“, objasnio je on.

Šumarac je naglasio da su gradilišta u Beogradu postala „tempirane bombe“ i da je očigledno na delu „javašluk“.

U petak se urušio deo stambene zgrade u Vidovdanskoj ulici, zbog susednog gradilišta, a juče se urušio još jedan deo.

