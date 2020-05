BEOGRAD – U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno, u severnim, zapadnim i centralnim krajevima mestimično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom.

Vetar slab i umeren, severnih pravaca, samo pre podne na jugu i istoku slab, promenljiv. Najniža temperatura od 12 do 17 C, najviša od 20 C na severozapadu do 32 C na jugu i jugoistoku, saopštio je Republički hidrometerološki zavod.

(Tanjug)