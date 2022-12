Sutra sunčano na severu, od sredine dana u ostalim krajevima razvedravanje

Na severu Srbije sutra će biti sunčano, mestimično uz slab jutarnji mraz i maglu, a u ostalim krajevima od sredine dana razvedravanje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U većem delu Srbije ujutru i pre podne biće umereno do potpuno oblačno, na jugu ponegde s kišom, na planinama sa snegom.

Najniža temperatura od minus dva do četiri, a najviša od sedam do 11 stepeni. Vetar slab, na jugu Banata umeren jugoistočni.

U Beogradu će ujutru na širem području grada biti slab mraz i lokalno magla, a tokom dana sunčano. Najniža temperatura od minus jedan do tri, a najviša oko devet stepeni.

U četvrtak na jugu Srbije umereno oblačno, a u ostalim krajevima sunčano. Posle podne u Vojvodini očekuje se naoblačenje, ponegde s kratkotrajnom kišom. U petak slaba kiša se očekuje samo na severu Srbije. U subotu i nedelju sunčano, a od ponedeljka malo do umereno oblačno, ali suvo.

Maksimalne temperature biće u većini mesta od 10 do 16 stepeni, a u centralnoj i zapadnoj Srbiji ponegde i do 18 stepeni. Samo se na području Timočke Krajine i u mestima sa dužim zadržavanjem magle na jugu Srbije do kraja godine očekuju niže temperature – od šest do devet stepeni.

Biometeorološka prognoza za sredu, 28. decembar 2022. godine:

Biometeorološka situacija može imati relativno povoljan uticaj na većinu hroničnih bolesnika. Osobe sa srčanim i problemima mogu osetiti izvesne tegobe. Promenljivo raspoloženje i poremećaj sna su moguće meteoropatske reakcije.

(Beta)

