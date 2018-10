Tanić: Srbija odlučila Prvi svetski rat

JAGODINA – Polaganjem venaca na Spomenik poginulima u oslobodilačkim ratovima Srbije 1912-1918. godine, na Skveru omladine i pomenom poginulima, Jagodina je danas obeležila Dan oslobođenja u Prvom svetskom ratu i stotu godišnjicu proboja Solunskog fronta.

Venac ispred Skupštine grada položio je gradonačlenik Ratko Stevanović.

Komemorativna svečanost je počela intoniranjem državne himne „Bože pravde“ i pesmom „Kreće se lađa Francuska“, a pomen pogunulima služli su sveštenici tri jagodinske crkve.

Direktor Istorijskog arhiva u Jagodini Dejan Tanić istakao je da je „Srbija odlučila Prvi svetski rat“.

„To je činjenica, malo je onih koji nam to priznaju, osim poštenih vojskovođa i vladara tog vremena. Svetske sile nisu samo želele poraz Srbije, htele su da Srbija nestane“, rekao je Tanić.

„Za 40 dana, srpska vojska iz Soluna je stigli do Jagodine, a za to vreme vojska Britanske imperije napredovala je samo 500 metara“, rekao je Tanić i intepretirao jednog fancuskog vojskovođu koji je napisao da je „srpska pešadija brža od francuske konjice“.

On je podsetio i na reči francuskog vojskovođe Franšea d’ Eperea: „Koji junaci mogu da se podiče da su zaslužili jedno od najvećih odlikovanja u svetu? To su Srbi, gotovo svi seljaci, tvrdi na muci, trezveni, skromni, nesalomljivi, to su ljudi gordi na svoju rasu i gospodari svojih njiva. Ti seljaci, pretvorili su se bez napora u vojnike, najhrabrije, najistrajnije, najbolje od svih“.

Svečanost u Jagodini završena je pesmom „Ovo je Srbija“.

U okviru današnje svečanosti, u Zavičajnom muzeju u Jagodini biće otvorena izložba slika i dokumenata: „Jagodina u Prvom savetskom ratu“ autora istoričara, muzejskog savetnika Duška Grbovića.

Jagodinu su oslobodile srpske trupe pod komandom konjičkog majora Dušana Dodića.

Dan oslobođenja u Prvom svetskom ratu, nizom manifestacija danas su obeležili i građani Ćuprije, dok je Paraćin oslobođen 23. oktobra, Rekovac 24, a 26. i 27. oktobra Despotovac i Svilajnac.

(Tanjug)