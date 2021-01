Temperaturni šok: Od srede neverovatnih plus 15 stepeni

Za nedelju koja pred nama možemo reći da će biti turbulentna, bar kada je vreme u pitanju. Prema najavama, od „debelog minusa“ kome svedočimo ovog vikenda temperature će do kraja sedmice dostizati i, za ovaj period godine, neverovatnih plus 15 stepeni Celzijusa.

Ovakva najava svakome ko je tokom jutra napustio svoj dom i uputio sa ka automobilu koga je trebalo dobrano očistiti od snega koji je padao tokom gotovo čitave noći zvuči ravna čudu. A za to „čudo“, kako kaže meteorolog Đorđe Đurić odgovoran snažan i prostran ciklon iznad severozapada Evrope, koji će usloviti priliv veoma tople vazdušne mase sa juga i sa Mediterana.

„Od srede nas očekuje osetno toplije vreme, pa će maksimalna temperatura u drugoj polovini sledeće sedmice biti i preko 10 stepeni Celzijusovih, a ponegde i do čak 15 stepeni. U sredu i četvrtak biće suvo i uglavnom sunčano, a u petak i za vikend kišovito i vetrovito, ali i dalje relativno toplo za januar, uz umeren do jak jugoistočni vetar i „toplu“ varijantu košave“, objašnjava on.

A u iščekivanju srede i toplije vazdušne mase sa zapada Evrope moraćemo da se „izborimo“ sa još nekoliko „ledenih dana“.

Prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) temperature ispod nule zadržaće se još najmanje dva tri dana.

„Za vikend i početkom sledeće sedmice veoma hladno vreme sa umerenim i jakim jutarnjim mrazevima i dnevnom temperaturom ispod 0 stepeni (ledeni dani). Od utorka porast temperature“, stoji na kao najava na sajtu RHMZ.

Tokom dana u ponedeljak dnevna temperatura ispod 0 stepeni (ledeni dan), od utorka u postepenom porastu.

Od ponedeljka do četvrtka promenljivo oblačno, u utorak ponegde kratkotrajan slab sneg, a od srede do kraja perioda u planinskim predelima i košavskom području duvaće umeren i jak, povremeno i olujni južni i jugoistočni vetar.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.