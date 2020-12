Tri opcije za škole: Na stolu i produžetak raspusta

Đaci u celoj Srbiji od petka su na zimskom raspustu, a da li će se na nastavu vratiti kako je predviđeno 18. januara i kako zavisi od epidemiološke situacije.

Zbog eksplozije korone u Srbiji stariji osnovci (od petog do osmog razreda) i srednjoškolci su od 30. novembra prešli na onlajn nastavu, a zimski raspust koji je u većem delu Srbije trebalo da bude iz dva dela je objedinjen i prilično je poranio, pa su učionice prazne od 19. decembra do 18. januara, podseća Blic.

Prema pisanju tog lista, ovom trenutku postoje tri realne varijante za nastavak školske godine, a zavisiće ponajviše od situacije sa koronom koja bude aktuelna u Srbiji sredinom januara.

Prva opcija je povratak u škole, a da bi to bilo moguće biće neophodno zeleno svetlo Kriznog štaba za borbu protiv kovida 19, odnosno procena da to neće dovesti do drastičnog pogoršanja situacije.

Druga opcija je nastavak onlajn nastave, koja je takođe sasvim realna opcija koja će važiti ukoliko ne dođe do značajnijeg smirivanja situacije i značajnog pada broja novoobolelih, odnosno nove eksplozije nakon novogodišnjih i božićnih praznika.

Ukoliko se proceni da je situacija nebezbedna u učionicama, veoma je moguće da stariji osnovci i srednjoškolci nastave sa učenjem od kuće, a uvek postoji varijanta da im se pridruže i najmlađi.

Treća opcija je produžetak raspusta. Ne bi bio ni prvi ni poslednji put da zimski raspust bude produžen za nedelju ili dve. Godinama se to dešavalo zbog gripa čija je udarna sezona upravo u januaru i februaru. A ukoliko dođe do spajanja sa koronom, to bi predstavljalo dvostruku opasnost. Naravno, ova varijanta zavisi od procene da li bi sve ono što bi u tom slučaju bilo propušteno moglo kasnije da bude nadoknađeno, pa čak i eventualnim produžetkom školske godine.

Ipak, na početku zimskog raspusta ne može se ni nasluti kako će izgledati početak drugog polugodišta. Trenutno najmanje izgledno je da bi raspust mogao da se produži, ali je zato podjednako moguće vraćanje učionice i nastavak onlajn nastave.

