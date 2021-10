23. i 24. oktobra

BEOGRAD, 20. oktobra (Tanjug) – U beogradskoj ustanovi „Voždovački centar Šumice“ tokom predstojećeg vikenda, 23. i 24. oktobra, biće održan „Trofej Beograda 2021“ u aikidu.

Očekuje se učešće 12 ekipa, a osim ekipa iz Srbije učestvovaće i gosti iz Crne Gore, Hrvatske i Mađarske.

Takmičenje će 23. oktobra početi u 10:30 sati i trajaće do 14 časova, a posle pauze biće nastavljeno od 17 do 20 sati, dok će u nedelju trajati od 10:30 do 14 sati, navodi se na sajtu Grada Beograda.

Podseća se da je Trofej Beograda u aikidu uveden u program od 2000. godine.

(Tanjug)

