U novogodišnjoj noći u Srbiji suvo, do osam stepeni

U Srbiji će danas posle mestimično maglovitog jutra biti sunčano i veoma toplo vreme za ovaj period godine, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Samo u Timočkoj Krajini i po kotlinama gde se magla bude zadržala duže biće hladnije, dok će na severu Srbije ujutro i pre podne biti malo do umereno oblačno.

Najniža temperatura od minus jedan do devet stepeni Celzijusa, a najviša od osam do čak 20 stepeni. Vetar slab do umeren južni.

U novogodišnjoj noći biće suvo sa temperaturom od minus jedan na istoku i jugu Srbije do osam u Beogradu.

U Beogradu će ujutro i pre podne biti umereno oblačno, a od podneva sunčano i veoma toplo za ovaj period godine. Najniža temperatura od šest do devet stepeni, a najviša oko 18 stepeni. Vetar slab južni.

I u Beogradu će u novogodišnjoj biti suvo, s temperaturom od pet do osam stepeni Celzijusa.

(Beta)

