U Srbiji 2.780 živi sa HIV-om, od kojih se ne leči 528

BEOGRAD – U Srbiji ima 2.780 ljudi koji žive sa HIV-om, od kojih se 2.152 leči, dok 528 ne prima spasonosnu i dostupnu terapiju, zahvaljujući kojoj oboleli mogu da žive kvalitetnim životom i 50 godina od započinjanja lečenja, saopstillo je danas udruženje „HIV asocijacija Srbije“ (HIVAS).

Anti-HIV terapija za sada, dovodi do funkcionalnog izlečenja, što znači da ne izbacuje virus iz zaražene osobe, tako da epidemija i dalje postoji, ali uspeva da potpuno suprimira virus i na taj način obnovi imunitet inficirane osobe, pa one ne oboljevaju i ne umiru od AIDS-a, saopštilo je to udruženje, koja 3. i 4. decembra, povodom Svetskog dan borbe protiv HIV infekcije, organizuje regionalni on-lajn kongres.

(Tanjug)

