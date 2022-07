U Srbiji manje od 6,8 miliona stanovnika

Prema proceni Republičkog zavoda za statistiku, Srbija je bez Kosova i Metohije 1. januara 2022. godine imala 6.797.105 stanovnika.

U 2021. godini živorodjenih je 62.180, a preminule su 136.622 osobe. Negativan prirodni priraštaj iznosi 74.442.

Do sedam godina starosti u Srbiji je 6,5 odsto stanovnika, od sedam do 14 godina – 7,8 odsto, a od 15 do 29 godina starosti 16,3 odsto stanovnika.

Najbrojniji deo populacije je starosti od 30 do 49 godina starosti – 27,9 odsto.

Svaki peti stanovnik Srbije ima izmedju 50 i 64 godine, dok je starijih od 65 godina 21,3 odsto.

Republički zavod za statistiku je saopštio da je tokom 2021. godine zaključeno 32.757 brakova, a da je u istom periodu razvedeno 9.790 bračnih zajednica.

