Upozorenje na vremenski preokret

Od ponedeljka do srede doci ce do stvaranja sneznog pokrivaca, u vecini mesta od 10 do 15 cm, na planinama i u nizim predelima istocne Srbije od 20 do 40 cm, lokalno i vise. U utorak usled jakog vetra doci ce do stvaranja sneznih nanosa, narocito na istoku i u planinskim predelima.

Slabljenje i postepeni prestanak sneznih padavina ocekuje se u sredu tokom dana. Sutra će u Srbiji biti oblacno, hladno i vetrovito povremeno sa snegom uz dalje povecanje visine sneznog pokrivaca. Obilnije snezne padavine ocekuju se u planinskim predelima i na istoku zemlje gde ce doci do stvaranja sneznih nanosa.

Vetar umeren i jak istocni i severoistocni. Jutarnja temperatura od -3 do 0, najvisa dnevna od 0 do 3 stepena. U Beogradu će biti oblacno, hladno i vetrovito povremeno sa snegom.

Vetar umeren i jak istocni i severoistocni. Jutarnja temperatura oko -1, najvisa dnevna oko 2 stepena. Naredna dva dana biće pretezno oblacno, u sredu mestimicno sa snegom, koji ce u cetvrtak uz porast temperature u nizim predelima prelaziti u kisu i susnezicu.

Vise padavina ocekuje se u juznim i istocnim krajevima.

U petak će biti osetno toplije uz postepeni prestanak padavina. Do kraja perioda promenljivo oblacno i uglavnom suvo sa temperaturom oko prosecnih vrednosti.