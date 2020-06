Upozorenje RHMZ: Pre podne kiša, popodne pljuskovi, u narednom periodu obilne padavine…

Do petka će u Srbiji biti promenljivo vreme sa pljuskovima i grmljavinom, lokalno sa obilnim padavinama od 20 do 40 mm za kratak vremenski period, a ponegde i značajno više.

U zoni pljuskova kratkotrajno jak vetar i grad, upozorio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno, pre podne na severu i istoku, posle podne i u ostalim krajevima mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Lokalno se očekuju obilne padavine za kratak vremenski period.

Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, najviša dnevna od 23 do 27 C.

U Beogradu promenljivo oblačno, pre podne povremeno sa slabom kišom, posle podne i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura oko 17, najviša dnevna oko 25 C.

Izgledi vremena u Srbiji za narednih sedam dana – do 25. juna:

Promenljivo oblačno sa čestom pojavom kiše, pljuskova i grmljavina. Ponegde se očekuju jaki pljuskovi i obilnije padavine. Temperatura oko ili malo ispod prosečnih vrednosti – od 20 do 26 C.

(Tanjug)

