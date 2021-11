Uslugu „e.Sanduče“ u Beogradu koristi oko 180.000 ljudi

BEOGRAD – Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić prisustvovao je danas prezentaciji na kojoj su predstavljeni rezultati korišćenja portala „e.Sanduče“ koji omogućava građanima plaćanje računa elektronskim putem.

Gradonačelnik je podsetio da je ta usluga uvedena u junu 2020. godine, kao deo digitalizacije i strateškog plana Vlade Srbije i naveo da oko 180.000 ljudi u Beogradu plaća račune na taj način.

„Važno je dizati svest kod ljudi da shvate koje benefite imaju od ove usluge. To je u vreme pandemije jasno, ne morate da idete na šaltere gde su gužve i rizici od zaražavanja i štedite vreme“,rekao je Radojičić.

On je istakao da je u prethodnom periodu 25.000 građana opštine Grocka dobilo mogućnost plaćanja računa na taj način i da je u planu da se i građanima Mladenovca, Lazarevca, Obrenovca i Sopota to omogući.

„Digitalizacija i ovakve platforme više nisu stvar ni želje ni volje, već neminovnost u različitim oblastima, a ovo je samo jedan primer gde je Grad uspeo da napravi iskorak“, rekao je Radojičić u JKP“ Infostan tehnologije“ gde se održala prezentacija.

Dodao je da je jedna od pogodnosti portala „e.Sanduče“ što sadrži arhivu računa koje su građani platili i koje treba da plate, sa svim neophodnim informacijama.

Veb-platforma „e.Sanduče“ omogućava korisnicima da se registruju i svakog meseca na samo jednom mestu elektronski dobijaju račune objedinjene naplate i drugih pravnih lica odmah po formiranju zaduženja, pre procesa štampe i distribucije na kućne adrese.

(Tanjug)

