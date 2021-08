GORNJI MILANOVAC – Na teritoriji opštine Gornji Milanovac proglašena je vanredna situacija zbog vodosnadbevanja, a od danas su na snazi nove mere restrikcije.

Restrikcije u vodosnabdevanju uvodiće se naizmenično po naseljima u periodima od 7 do 18, od 12 do 23 sata i od 19 do 06 sati, prenosi Glas Zapadne Srbije.

(Tanjug)

