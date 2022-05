Veselinović: Pomirenje i ekonomska samostalnost uslov očuvanja identiteta Srba u Hrvatskoj

Srbi u Hrvatskoj sačuvaće svoj identitet ukoliko sačuvaju svoju ekonomsku moć, izjavio je danas u Novom Sadu političar Janko Veselinović, na promociji knjige „Srbi u Hrvatskoj – put ka očuvanju identiteta“ koju je napisao zajedno sa profesorom Darkom Gavrilovićem.

Veselinović je ocenio da bi preduzetništvo Srba u Hrvatskoj u novim uslovima ogromnog tržišta Evropske unije moglo da angažuje zamrle potencijale poljoprivrede, stočarstva, a posebno turizma.

„Teško je zadržati i sačuvati kulturu, izdavaštvo, pa i jezik i pismo ukoliko ne postoji materijalni preduslov ostanka i stvaranja na područjima na kojima Srbi žive. Ohrabruje što je sve više dobrih primera ne samo pojedinaca već celih naselja i područja gde Srbi jačajući svoju ekonomiju oživljavaju kulturno stvaralaštvo čuvajući tako identitet“, rekao je Veselinović.

Govoreći o tome kako bi po njegovom mišljenju trebalo uspostaviti regionalnu politiku pomirenja i da bi ona trebalo da pomogne opstanku srpske zajednice u Hrvatskoj, Gavrilović je rekao da je u procesu uspostavljanja egzistencijalnog mira uvek dobro početi od najočitijih problema koji su doveli do konflikta, sukoba ili rata čije rešenje treba implementirati u mirovnim ugovorima, ali i podsticati prednosti koje dolaze sa mirom.

„Potreba da se prekine lanac koji su napravili politike mržnje, propaganda, uzajamne optužbe, nanesene nesreće, boli i smrti treba prekinuti tamo gde to iziskuje lične napore i to sa najviše državne pozicije – od predsednika države. A to je uputiti izvinjenje. Ono simboliše žalost zbog zla koje je počinila njegova zajednica i spremnost da se odvrati od njega. Medjutim, ono nije dovoljno“, rekao je Gavrilović.

Prema njegovim rečima, treba uspostaviti dobre odnose hrvatskog sabora i srpske narodne skupštine, stvoriti uslove za saradnju visokih političkih predstavnika Srba iz Hrvatske sa visokim političkim predstavnicima Hrvata iz Srbije.

„Očito, taj proces zahvata široku društvenu akciju. Pa ipak, bez ličnog oprosta, pružene ruke, koje upućuju komšije jedni drugima, celovitog pomirenja i opstanka Srba u Hrvatskoj nema. Kada je reč o opstanku Srba u Hrvatskoj važno je osigurati njihova politička, kulturna i verska prava“, rekao je on.

(Beta)

