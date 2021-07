VOICE: U Novom Sadu epidemija nacističkih grafita

Tokom prethodnih nekoliko meseci, širom Novog Sada osvanuli su grafiti sa nekim od najpoznatijih simbola nacizma, kao što su Keltski krst, šifra 14/88, amblem SS divizije i mnogi drugi, piše danas Vojvodjanski istraživačko-analitički centar (VOICE).

Jedna od najzastupljenijih šifri medju današnjim neonacistima jeste 14/88, koju mladi predstavnici ove ideologije stavljaju u opise na svojim profilima na društvenim mrežama, kako bi se lakše povezali sa svojim istomišljenicima.

Broj 14 ima značenje 14 reči sadržanih u sintagmi „We must secure existence of our people and future for white children“ (Moramo obezbediti egzistenciju našeg naroda i budućnost za belu decu) čiji je autor pripadnik američke rasističke organizacije „The Order“ Dejvid Lejni.

Broj 88 označava izraz Hajl Hitler. Slovo H je osmo slovo abecede, otud i 88, odnosno „HH“. Ovi brojevi su često bili deo imena različitih „Nazi“ pank bendova, magazina i organizacija.

Sociološkinja Nataša Ivaneža kaže da se ovim grafitima šalje poruka celom društvu da su fašisti i neonacisti i dalje tu, kao i da je posledica crtanja grafita nacističkih simbola desenzitivizacija na ovakve sadržaje.

„Svakodnevno prolazimo pored takvih simbola i poruka i čak i ako imamo problem sa tim sad su nam već postali sastavni deo vizuelnog identiteta grada, ne obraćamo pažnju niti promišljamo ove poruke i šta one zapravo znače“, kazala je ona.

Zakonom o zabrani manifestacija neonacističkih ili fašističkih organizacija i udruženja i zabrani upotrebe neonacističkih ili fašističkih simbola i obeležja koji je stupio na snagu 2009. godine, zabranjena je proizvodnja „propagandnog materijala“, koji podstiče bilo kakvu vrstu mržnje ili propagira fašističku ili neonacističku ideologiju.

Na spisku stvari koje se smatraju propagandnim materijalom nalaze se grafiti, a zakonom je predvidjena kazna od sto hiljada do milion dinara za svakoga ko prekrši ovaj član zakona.

Politikolog Duško Radosavljević kaže da omladinske desničarske organizacije koje deluju u Srbiji imaju slabiju ili jaču vezu sa aktuelnom vlašću, pa im se samim tim ovi nimalo neozbiljni „ispadi“, poput grafita tolerišu.

„Režim se grdno vara ako misli da svoje voljno izabrane saputnike može do kraja kontrolisati, tako da im se može desiti da ih ovi jako neprijatno iznenade nekom svojom aktivnošću, koja će po svom karakteru biti pogubna za sve članove odredjene političke zajednice, ne samo za trenutnu vlast“, rekao je Radosavljević.

Nataša Ivaneža kaže da je jako bitno da javnost bude upoznata sa značenjem simbola koji su svuda oko nas, kao i da je veliki problem to što je postalo „kul“ biti fašista ili neonacista.

„Postoji sve više i više stranica na društvenim mrežama koje prodaju majice, dukseve, kačkete itd. sa nacističkim simbolima i ta odeća izgleda dobro, marketing se odlično radi i naravno da ćete kupiti majicu koju nosi još petoro ljudi iz vašeg društva i svesno ili nesvesno ćete širiti odredjenu poruku time. Zato gradjane treba upoznati sa ovim stvarima, jer nije samo svastika simbol nacizma“, upozorila je Ivaneža.

(Beta)

