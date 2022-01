Završeno postavljanje cevi u Mirijevskom potoku

BEOGRAD – Radovi na postavljanju cevi u Mirijevskom potoku su završeni, a zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić kaže da je taj potok bio jedan od većih problema kada je u pitanju kanalizacija u Mirijevu i da je u radove uloženo 70 miliona dinara.

Vesić je danas obišao lokaciju u tom naselju gde je, kako je rekao, bio direktan izliv kanalizacije što je stvaralo probleme za više građana koji tu žive.

„Zahvaljujući preduzeću ‘Beograd vode’ i Sekretarijatu za privredu obezbedili smo 70 miliona dinara. Postavili smo cevi i uveli ovu kanalizaciju u kolektor. Na taj način smo rešili jedan od većih ekoloških problema i obezbedili da građani ovog dela grada mogu normalno da žive“, rekao je Vesić.

Istakao je da Grad ima velike planove kada je u pitanju Mirijevo i dodao da je u toku projektovanje vrtića koji će tu biti izgrađen.

„Dobili smo izvođača i već na proleće ove godine počinje izgradnja novog vrtića na Mirijevu“, najavio je Vesić.

Pored toga, naveo je da se vrši eksproprijacija zemljišta za izgradnju nove škole u Mirijevu, da je u planu da se ove godine u Petrarkinoj ulici radi veliki park, kao i da će opština u ulici Dragoslava Srejovića takođe raditi jedan park.

„Proširujemo ulicu Dragoslava Srejovića do Volgine, a kasnije i do samog Mirijeva. Ulica će dobiti četiri trake i ono što je najvažnije to je da će 2028, odnosno 2030. godine građani ovde imati dve stanice metroa. I prva i druga linija će se završavati, odnosno počinjati odavde tako da će Mirijevo biti potpuno drugačije naselje koje će biti veoma komforno za život i u kome će poskupeti cene stanova“, rekao je Vesić.

Dodao je da postoje još neki planovi kada je u pitanju Mirijevo, kao što je uređenje mesne zajednice i istakao da je Gradu kvalitet života svakog čoveka na teritoriji prestonice pođednako važan, bez obzira gde živi.

Predsednik opštine Zvezdara Vladan Jeremić je rekao da su problem u vezi sa Mirijevskim potokom, koji je bio evidentan, neki koristili za politikanstvo, a da je odgovorna gradska vlast pokazala da se problemi ne „guraju po tepih“, već da se rešavaju.

„Danas više ovde nemamo problem koji je postojao“, rekao je Jeremić i dodao da je zacevljivanje Mirijevskog potoka bila jedna od većih investicija kada je u pitanju opština Zvezdara i da su rešavanjem tog problema stvoreni uslovi za kvalitetniji život stanovnika Mirijeva.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.