Zbog radova deo Zvezdare i Voždovca neće imati vodu

BEOGRAD – Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u beogradskoj opštini Zvezdara, deo potrošača u toj opštini u ponedeljak, 25. januara, neće imati vodu.

Tada će, u periodu od osam do 17 sati bez vode biti potrošači u ulicama Bulevar kralja Aleksandra na parnoj strani (od Koste Trifkovića do Ustaničke), Madridska, Gusinjska, Luneta Milovanovića, Darosavačka, Kneza Mutimira, Virpazarska i Živka Davidovića (od Kačićeve do Ustaničke).

Na sajtu JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ se navodi i da će zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na Voždovcu u utorak, 26. januara, od osam do 20 sati, bez vode biti potrošači u ulicama Maksima Gorkog (od Tomazeove do Đorđa Kratovca) i Braće Kovač.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne, a potrošačima se apeluje da pripreme neophodnu zalihu za piće i osnovne potrebe.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.