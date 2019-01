Žitelj „Briona“: Na Moravi uvek nekog ima, sada smo nas dva

JAGODINA – Sneg i magla na velikoj Moravi,

nigde ni jednog robolovca, poneki trag lisice i puno divljih pataka i kormorana oko Glogovačkog mosta gde je i prirodno zimovalište ribe.

„Na Moravi, uvek nekoga ima, sada smo nas dva“, kaže jedan stanovnik izletničkog naselja „Brioni“, na levoj obali Morave, koga je

dopratio veliki beli pas.

Navraćaju i ribočuvari, najviše zbog kormorana, kojih je puno, pod zaštitom su države a prave velike štete, dnevno pojede jedan pola kilograma ribe a gotvo i da nemju prirodnog neprijatelja, kaže on.

Njegove reči potvrdili su Tanjugu i u Ribočuvarskoj službi u Jagodini, koji kažu da kormorana ima gotovo celim tokom Velike Morave od Stalaća do ušća u Dunav, jedu ribu i prave veliku štetu.

Kažu i da rone i do 13 metara u dubinu i „oštrim kukastim kljunovima love ribu“.

„Plašljivi su i kormorani i patke. Patke se dižu na samu pojavu čoveka, a ljudi uz Veliku Motravu tvrde, da su uplašene, jer je sada

sezona lova na njih“, kažu u ribolovačkoj službi.

(Tanjug)