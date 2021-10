Zorana Mihajlović: „Situacija stabilna, imamo dovoljno energenata“

BEOGRAD – Aktuelna energetska kriza u Evropi i svetu nije zaobišla ni našu zemlju, ali situacija u Srbiji je stabilna jer imamo dovoljno energenata za snabdevanje građana, kao i za industriju, izjavila je potpredsednica vlade i ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović i dodala da su u ovom trenutku problem cene po kojima će se narednih meseci nabavljati prirodni gas i struja.

„Prognoze su da će sličnih poremećaja biti i narednih godina i važno je da iz ove krize izvučemo poruke i da naša javna preduzeća shvate da moraju biti efikasnija i da odgovornije planiraju remonte postojećih kapaciteta i investicije, ali i nabavku energenata. Zna se da je rast cene gasa počeo još u maju. To znači da je bilo dovoljno vremena da “Srbijagas“ obezbedi dodatne količine gasa, barem za period do kraja ove godine i to pod daleko povoljnijim uslovima nego što su trenutni, jer smo sačuvali gas u skladištu u Banatskom Dvoru“, rekla je za „Politiku“ Mihajlović.

(Tanjug)

