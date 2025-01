Srđan Milivojević: Ostavke ne mogu da amortizuju narodni bes i gnev, sve odgovorne odmah uhapsiti

Predsednik i poslanik Demokratske stranke (DS) Srđan Milivojević izjavio je danas da nikakve ostavke više ne mogu da amortizuju narodni bes i gnev posle noćašnjeg napada batinaških falangi Srpske napredne stranke na studente u Novom Sadu.

Komentarišući ostavku premijera Miloša Vučevića, Milivojević je agenciji Beta kazao da je premijer trebalo da podnese ostavku u novembru kada je pala nadstrešnica.

„Sada je apsolutno kasno da se peru ostavkama i da glume moralnost do koje im nije stalo. To su ljudi amputiranog morala i savesti, a to su pokazali i noćas kako izgleda Vučićev (Aleksandar) poziv na dijalog sa studentima uz radikalska sredstva“, rekao je.

„Ovde više ništa ne diktira vođa mafijaško-zločinačkog režima Aleksandar Vučić niti sateliti koji su se okupili oko njega. Studenti i građani su ti koji određuju uslove kako će se dalje raspletati najveća politička kriza u Srbiji od 2000 godine, koju je generisao i stvorio Vučić svojom pohlepnom i koruptivnom politikom“, dodao je Milivojević.

On je naglasio da Demokratska stranka neće učestvovati ni na kakvim izborima, i da rasplet političke krize mora da diktiraju pobunjeni građani i studenti koji su, kako je kazao, apsolutno u pravu.

„Oni koji su odgovorni za ovo što se desilo Srbiji moraju da budu hitno uhapšeni i procesuirani kako ne bi uništili dokaze. SNS i njeni čelnici moliće nas da ih smestimo u zatvore na sigurnom“, ocenio je Milivojević.

Miloš Vučević podneo je danas ostavku na mesto predsednika Vlade Srbije, a kako je obrazložio, ostavku podnosi jer smatra da je objektivno odgovoran za napad na studente koji se protekle noći desio u Novom Sadu.

„Mislim da ova politika kojoj ja pripadam, stranka koju vodim, koja je pobeđivala zajedno s predsednikom Republike (Aleksandar Vučić) na svim izborima od 2012. godine, mora da pokaže najveći stepen odgovornosti, mora da donese i pokaže nove zakonomernosti u srpskoj politici, mora da pokaže da je najodgovornija, da je objektivno najodgovornija i zato nakon ovog događanja u Novom Sadu moja neopoziva odluka je da podnesem ostavku na mesto predsednika Vlade“, rekao je Vučević.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com