Studenti iz cele Srbije u Novom Pazaru: Zajedno do bolje i pravednije Srbije

Studenti koji drže u blokadi Državni univerzitet u Novom Pazaru (DUNP), kao i žitelji ovog grada, dočekali su večeras na centralnom trgu studente sa drugih univerziteta koji su u ovaj grad došli kako bi učestvovali na sutrašnjem velikom protestu.

U Novi Pazar su stigli studenti univerziteta u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu koji su, zajedno sa svojim domaćinima, noseći zastave visokoškolskih ustanova, Srbije i sandžačkih Bošnjaka, prodefilovali od zgrade Državnog univerziteta do trga Gazi Isa-bega gde su burno pozdravljeni od velikog broja građana.

Studentkinja Državnog univerziteta u Novom Pazaru kazala je da su njene kolege izuzetno ponosne što ih dočekuju u gradu koji je vekovima bio mesto okupljanja.

„Danas su se ovde okupili oni koji idu ka boljoj i pravednijoj Srbiji. Mesto prve prestonice ove države sada, vekovima kasnije, je grad koji je ustao za njenu dobrobit. Naše razlike nisu teret, već bogatstvo, a naša borba nije bilo čija lična, već zajednička. Ovo je grad mladosti, dobre energije, hrane i sportista, a od skoro i odličnih studenata“, poručila je ona.

Dodala je da su se studenti tog univerziteta poslednji priključili protestima i to zbog „velikih pritisaka“.

„Danas smo ovde, bez straha i zadrške. Kada je borba pravedna, nema kasnih dolazaka“, zaključila je.

Njen kolega sa Univerziteta u Novom Sadu kazao je da su u Novi Pazar došli vođeni „osećajem dužnosti i zajedništva“.

„Tog 1. novembra zavladala je najveća tišina, ugašeno je 15 života, ali se izrodio naš glas protiv korupcije, nemara i zaboravljene odgovornosti. Snaga našeg zajedništva pokrenula je čitav talas promena, zahvatajući svako, prividno, uspavano mesto u Srbiji. Blokade koje su usledile nisu samo čin otpora, već su simbol naše borbe, pravednosti, istrajnosti i zajedništva. Ostaće u istoriji kao podsetnik na otpor koji se izrodio iz potrebe za sistemom koji funkcioniše“, dodao je on.

Student Univerziteta u Beogradu rekao je da studenti jedinstveni i ponosni stoje uprkos pritiscima i poteškoćama.

„Uvereni u ispravnost našeg delovanja ne pristajemo na kompromis. Koračamo rame uz rame, podržavajući jedni druge ka promeni koja neminovno dolazi. Jedni drugima se zaklinjemo na istrajnost na čijim krilima ćemo doći do slobodne i pravedne države“, istakao je ovaj student.

Student kragujevačkog Univerziteta kazao je da je u njegovom gradu donet prvi Ustav Srbije u kojem su prvi put zapisane reči o slobodi, jednakosti i pravima svakog čoveka.

„Naš zadatak je da taj glas nikada ne utihne, da se borimo za dostojanstvo studenata, profesora i svih građana koji veruju da sistem koji funkcioniše ne sme biti privilegija već pravo. Danas u Novom Pazaru osećamo da pravda nije stvar izbor, već osnov društva koje želi da napreduje“, poručio je.

Njegov kolega iz Niša naglasio je da je prava borba ona koja se vodi i za one čiji se glas ne čuje dovoljno, te da je solidarnost njen temelj.

„Danas smo ovde da pokažemo da nijedan glas nije slab kada ga prati hiljade drugih. U Nišu znamo da prava solidarnost počinje razumevanjem i brigom za drugog, zato smo danas ovde, ujedinjeni zajedničkom težnjom za pravednijim društvom u kojem niko nije zaboravljen“, dodao je on.

Protest pod nazivom „Pohitajte u Pazar“ počeće u četvrtak okupljanjem ispred Državnog univerziteta, nakon čega će se studenti i građani uputiti ka zgradi Gradske uprave gde će održati šesnaestominutnu ćutnju u znak odavanja pošte stradalima u padu nadstrešnice renovirane Železničke stanice u Novom Sadu i brucošu Ernadu Bakanu koji je pregažen na pešačkom prelazu u Beogradu.

Kolona će se nakon toga kretati šetalištem do „vrha čaršije“, a potom Ulicom Miodraga Jovanovića do kružnog toka na Šestovu i Banjskoj petlji gde je planirana trosatna blokada, od 15 do 18 časova.

Nakon protesta u Novom Pazaru planiran je odlazak u Niš na veliki protest koji je zakazan za 1. mart.

