Suspendovana dva kosovska policajca zbog maltretiranja Miloša Subotića

Po preporuci Policijskog inspektorata Kosova (PIK), Kosovska policija (KP) suspendovala je dvojicu policajaca u Regionalnoj direkciji policije u Severnoj Mitrovici u vezi sa slučajem od 26. oktobra, odnosno slučajem vezanog za Miloša Subotića, potvrđeno je danas za KoSSev.

„Oni su odmah suspendovani do daljnjeg, odnosno do nove preporuke PIK i toka same istrage koja se vodi protiv njih“, kazao je za taj portal zamenik komandira KP za Sever, Veton Eljšani.

Ranije danas PIK je dao policiji preporuku za suspenziju ove dvojice policajaca, jer je ona, kako su kazali, u interesu istrage a zbog sumnje da su umešani u maltretiranje građanina u ovom slučaju.

Suspendovani su jedan policajac i policijski narednik.

Iz PIK su istakli i da će nastaviti da vode istragu o ovom slučaju, u cilju da se sve okolnosti rasvetle.

Subotić je za beogradsku televiziju Insajder kazao da se nada da će se ispitati sistemski propusti u radu policije i da se, kako je naveo, „neće sve svaliti na grešku pojedinca ili pojedinaca“.

„Imajući u vidu ne samo moj slučaj, već i brojne druge slučajeve na severnom Kosovu koji su se desili u poslednje vreme, postoje ozbiljne indicije da se radi o sistemskom protivustavnom i protivzakonitom postupanju policije prema građanima Kosova srpske nacionalnosti, a takvo stanje je neodrživo“, rekao je on.

KoSSev je podsetio da je Subotić, inače iz severnog dela Mitrovice priveden u noći između petka i subote u blizini glavnog ibarskog mosta, nakon što je sa javne površine kod novootvorene prodavnice pomerio kese, kako bi prošao tim putem.

Kako je izjavio nakon puštanja, odveden je u prostoriju bez kamera, gde su ga tukli policijski službenici sa prekrivenim brojevima značke, nakon čega je, uz kaznu za prekršaj, pušten na slobodu.

Kosovska policija, sa druge strane, negirala je njegove optužbe, tvrdeći da je Subotić izazvao vandalizam, vređao policajce i odbio da posluša njihova naređenja, piše taj portal.

Ipak, PIK je istog dana pokrenuo istragu povodom navoda o mogućem zlostavljanju od strane policije.

Među više reakcija, uglavnom sa srpske strane ali i od zamenika kosovskog Ombudsmana, posebno se istakla ona od pet vodećih organizacija civilnog društva sa Severa Kosova – koje su zbog novog incidenta odnosno „bespravnog privođenja i prebijanja Subotića“, obustavile saradnju sa Misijom Euleks.

(Beta)

