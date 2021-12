Abazović negira da se u Dubaiju sastao sa Đukanovićem

PODGORICA – Potpredsednik crnogorske vlade Dritan Abazović negirao je danas da se u Dubaiju sastao sa predsednikom Milom Đukanovićem, kako su to ranije preneli neki podgorički mediji.

„Nisam se u Dubaiju sastao sa Đukanovićem. Niti znam gde putuje predsednik niti me interesuje. Pitajte (Aleksu) Bečića da li se u Istanbulu sastao sa Đukanovićem s obzirom na to da je on pre nedelju dana bio u Istanbulu. Nisam imao nikakvu vezu sa njim. Tužno je šta se plasira javnosti i kako se pokušavaju zameniti teze“ rekao je Abazović, prenela je podgorička Pobjeda.

Abazović je za aktuelnu političku situaciju u Crnoj Gori rekao da je to „crnogorski rijaliti“, koji, kako je kazao, „dobija na značaju“.

Kaže i da se ne prepoznaje kao neko ko je pregovarao sa Đukanovićevim DPS-om o novoj vladi.

Žao mu je, kaže, što „čitava politička scena postaje Nebojša Medojević i Boris Bogdanović“.

„Ali šta ćete, to su porođajne muke demokratije“, konstatuje jedini političar u aktuelnoj vladi Zdravka Krivokapića.

U trenutku kada su svi raspravljali o padu vladu, on je, tvrdi, bio relaksiran.

„Trenutno sam u potpunosti iznad situacije i molim građane da i oni budu. Ja ih pitam, jesam li ja pričao istinu ili oni koji su pričali da će pasti vlada. Opozocija je govorila da ima 41 poslanika, gde vam je? Raško Konjević kaže da pada vlada, nije pala. Demokrate kažu kupili su nekoga, koga? Korupcija, gde je? Evo ja pitam građane, ko je pričao istinu?“. kaže samouvereno Abazović.

Za Abazovića je korumpiran onaj ko neće da podrži izbor Tužilačkog saveta, a to su, kaže, oni koji žele da Milivoje Katnić ostane.

(Tanjug)

