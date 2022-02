Abazović o vladi, premijerskoj poziciji, mogucim izborima. . .

PODGORICA – Lider Građanskog pokreta URA Dritan Abazović izjavio je sinoć da nema pripremljenog spiska članova buduće vlade.

On je naveo da se može razgovarati o tome da ona traje do proleća 2023. godine i predsedničkih izbora, a da je, ako bude to volja većine poslanika, spreman i da bude premijer.

Abazović je kazao je da bi voleo da Crna Gora dobije 43. vladu i da bi ona, bez obzira koliko će trajati, trebalo da doprinese smanjenju polarizacija u crnogorskom društvu i unapređenju puta ka EU.

„Ako se podese okolnosti i većina u crnogorskom parlamentu odluči da to radim ja, spreman sam“, rekao je Abazović za Adria TV, ali je napomenuo da „nije lako biti premijer u ovim okolnostima“.

„Premijer se postaje nakon izbora i toga sam maksimalno svestan i to više od svih kritičara koji bi kritikovali taj predlog. Međutim, nekad u politici prelazna rešenja su istorijska rešenja“, kazao je Abazović.

On je rekao da nije siguran da bi izbori bili rešenje, jer još ima uslova na kojima treba raditi da bi izborni proces bio fer. Naveo je da, ipak, može i to da bude opcija ako o vdeći politički subjekti postignu o tome konsenzusa.

Smatra da je dosadašnja Vlada trebalo da sama podnese zahtev da se u parlamentu preispita poverenje.

„Nismo se valjda borili da imamo vlade koje traju godinama bez podrške poslanika i naroda“, rekao je Abazović.

On navodi da je dao reč, ili „besu“, da će DPS da bude zbačen s vlasti i to je ostvareno. Kaže da izborna volja sigurno nije da 11 poslanika podržava Vladu.

„Nikakve dramatizacije nema, ovo su porođajne muke demokratije. Nakon idućih parlamentarnih izbora u Crnoj Gori situacija će biti bolja“, kaže Abazović.

Lider URA je rekao i da ako se bude pitao pokret URA Aleksandar Damjanović će biti deo užeg rukovodstva vlade.

Naveo je da je sasvim netačno da će iz Vlade biti isključeni Srbi ili Crnogorci, jer je jasno da je potrebno imati istinsku evropsku vladu.

Kako tvrdi, afere moraju biti razjašnjene i odgovorni za kršenje zakona moraju biti procesuirani.

„Ali ni za to nije dovoljno da imamo tužilaštvo, moramo i da imamo efikasne sudove“, kazao je Abazović.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.