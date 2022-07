Abazovic: Potpisivanje tem. ugovora moguce pocetkom avgusta

PODGORICA – Predsednik Vlade Crne Gore Dritan Abazović izjavio je danas da se potpisivanje temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC) može očekivati početkom avgusta.

Komenatrišući izjavu mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija da nisu prihvatljive izmene ugovora sa SPC, Abazović je rekao da je Vlada izabrala da ima inkluzivnu priču vezano za temeljni ugovor, prenele su Vijesti.

„Svako brani svoje svoje stavove i svoje interese“, kazao je on novinarima.

Istakao je i da nikakve novitete nije čuo u vezi sa komentarima na temeljni ugovor.

„Nakon što se zatvori ovaj proces dostavljanja mišljenja, možemo očekivati potpisivanje početkom avgusta. Nismo dogovorili datum, ali to je proces koji je doveden do kraja“, naglasio je Abazović.

On ističe da ne stoji priča da taj dokument nije usklađen sa Ustavom i zakonima Crne Gore.

Poručio je da svi treba da rade na afirmisanju dobronamernih poruka, te da se suprotstavlja svemu što to nije.

„Vrlo sam kritičan prema bilo kome ko nije na fonu pomirenja i stvaranja građanskog društva i kosmopolitske svesti“, poručio je on.

Temeljni ugovor je usvojen na sednici Vlade Crne Gore 8. jula, iako za to, kako tvrde DPS i SDP, premijer nije obezbedio kvalifikovanu većinu koju su konstituenti nove vlasti dogovorili koalicionim sporazumom.

Lider DPS i predsednik Crne Gore Milo Đukanović i Abazović sastali su se 19. jula i dogovorili formiranje stručne komisije koja će ispitati ustavnost odredbi ugovora i to, kako je planirano, najkasnije do 31. jula.

(Tanjug)

