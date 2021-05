Abazović: Srebrenica se koristi u dnevno političke svrhe

SARAJEVO – Potpredsednik crnogorske vlade Dritan Abazović izjavio je da Predlog rezulucije o Srebrenici, koji je na dnevnom redu parlamenta u zasedanju, neće ugroziti koalicione odnose jer je stav njegove URE o tome, kako je rekao, jasan i precizan.

Abazović je u izjavi za sarajevsku N1 tv. rekao da je paradoksalo to što se reozulicija donosi po drugi put, odnosno da se Srebrenica koristi u dnevno-političke svrhe.

„Trguju žrtvama genocida u Srebrenici“, naveo je.

Podsetio je da premijer Crne Gore podneo zahtev za razrešenje ministra pravde Vladimira Leposavića zbog izjave o Srebrenici koja je, kako kaže, bila neprimerena.

„To niko u BiH ili regiji nije uradio. Ovu Vladu CG niko ne može da gura u neki kontekst koji joj ne pripada, uz sve mane koje ima. Pozdravljam odluku premijera koja je atipična za ove prostore“, kazao je Abazović.

Umesto da to podrže, Abazović kaže da njihove kolege u BiH stvaraju antikampanju da je aktuelna crnogorska vlada nešto sporna.

„Ja mislim da su te vlade sporne. Te koje nemaju hrabrosti da uradi to što smo mi. Bez obzira na posledice koje će ta odluka politički proizvesti”, rekao je Abazović.

Dodao je da njega zanima budućnost i da veruje da isto misle i građani svih zemalja regiona.

Ipak, naglasio je, ne izbegava opterećujuće teme iz prošlosti.

Upitan da li će zaista doći do smene ministra, Abzović je rekako da to zavisi od ljudi u parlamentu.

“Ne možemo ljudima narediti kako da glasaju. Ta partija koju toliko brane u BiH, DPS Milo Đukanović, je napustila Skupštinu i minsitar ne može da se smeni. A oni su kao veliki branioci Srebrenice, a bili su politički akteri kada se desio genocid u Srebrenici. Vi (javnost u BiH) ne želite o tome da govorite ili govorite na marginama. Oni su bili na vrhu političkih funkcija u državi tada, ne govorim da su bili tamo i ubijali ljude. Imaju permamentnu podršku medija u BiH protiv ljudi koji se makar trude da unesu neke nove vrednosti”, rekao je Abazović.

Rekao je i da cilj donošenja nove rezolucije o Srebrenici nije da se, kako je naveo, „osudi zločin, genocid, niti da doprinos pomirenju, već da se doprinese podelama.

“To je to i u nedostatku drugih tema vi vadite tu temu i trgujete žrtvama genocida u Srebrenici i to se dešava u CG. I to od nacionalnih stranaka koje predstavljaju Bošnjake. Sretno bilo. Neka neko izvuče poliitčku korist, ako je to cena, platićemo je. Platili smo je već ranije. Zamislite da neko kaže da hoće opet da glasa o rezoluciji za ulazak CG u NATO? Ali, nemam ništa protiv”, rekao je Abazović.

(Tanjug)

