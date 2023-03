Abazović: Verovatno drugi krug izbora, Crna Gora će dobiti novog predsednika

ULCINJ – Predsednik Vlade Crne Gore Dritan Abazović izjavio je danas u Ulcinju, pošto je glasao na predsedničkim izborima, da očekuje da Crna Gora verovatno uđe u drugi krug predsedničkih izbora ali da definitivno dobija novog predsednika i to kako je ocenio na radost onih koji žele da vide promene, boljitak i da se konačno raskrsti sa politikama prošlosti.

„Da ne bude nikakvih tajni, ja sam javno podržao svog kolegu Aleksu Bečića i mislim da on od svih kandidata koji učestvuju na izborima može na najbolji način predstavljati Crnu Goru prema međunarodnoj javnosti ali i prema sopstvenim građanima. On je vrlo odgovoran čovek koji je zaslužio da se njegova borba za boljitak Crne Gore kruniše predsedničkim mestom“, istakao je Abazović.

Apelovao je na sve da izbori proteknu mirno i demokratski i da bi svi nezavisno od toga ko će dobiti više a ko manje glasova, trebalo da grade zajedničku budućnost i budu posvećeni tome da Crna Gora ide napred.

„Nadamo se da će ona biti prva naredna članica Evropske unije“, istakao je Abazović.

(Tanjug)

