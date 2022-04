Abdeslam se uz suze izvinio zbog napada u Parizu 2015.

PARIZ – Salah Abdeslam, za koga se veruje da je jedini preživeli član grupe islamističkih ekstremista koja je ubila 130 ljudi u više terorističkih napada u Parizu 2015. godine izvinio se žrtvama na današnjem suđenju, preneli su francuski mediji.

Istražitelji veruju da je Abdeslam bio deo odreda koji je napao šest restorana i barova, koncertnu dvoranu Bataklan i fudbalski stadion, preneo je Rojters.

Od 20 optuženih on je jedini direktno optužen za ubistvo, pokušaj ubistva i uzimanje talaca.

„Želim da izrazim saučešće i izvinjenje svim žrtvama“, rekao je Abdeslam (32) tokom završnog svedočenja na sudu, naveo je Frans Inter.

Abdeslam je plakao dok se obraćao preživelima u sudnici.

„Molim vas da me mrzite umereno… Molim vas da mi oprostite. To vas neće izlečiti, ali znam da dobre reči mogu pomoći, a ako ovo pomogne čak i samo jednoj od žrtava, to će biti pobeda za mene“, rekao je Abdeslam, preneo je Frans Inter.

(Tanjug)

