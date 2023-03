Advokat: Pudždemon se do kraja godine vraća u Kataloniju

BARSELONA – Gonzalo Boje, advokat bivšeg katalonskog lidera Karlesa Pudždemona, koji je sada poslanik Evropskog parlamenta, tvrdi da će se on do kraja ove godine iz Belgije vratiti u Kataloniju, i to kao slobodan čovek.

Boje je za RAC1 rekao da se Pudždemon ne plaši hapšenja, kao i da čeka rezoluciju Opšteg suda Evropske unije (TGUE) o svom imunitetu kao poslanika u Evropskom parlamentu, koju bi trebalo da dobije u narednim sedmicama, piše „Vangardija“.

Boje je ubeđen da će do povratka doći tokom 2023. godine.

„Radimo na tome“, istakao je on.

Na pitanje da li bi Pudždemon mogao da bude uhapšen ako bi kročio na katalonsku teritoriju, kao što se u utorak desilo bivšoj katalonskoj ministarki Karli Ponsati, Boje kaže da se bivši katalonski lider ne plaši toga.

Ponsati je uhapšena u Barseloni, ali je ubrzo oslobođena, a Boje, koji je i njen advokat, kaže da će pokrenuti pravnu bitku nakon njenog hapšenja i zatražiti zaštitu od Ustavnog suda i obavestiti TGUE o hapšenju.

Pudždemon se nalazi u egzilu u Belgiji od 2017. godine, nakon nezakonitog referenduma za otcepljenja Katalonije.

Španski Vrhovni sud podigao je optužnicu protiv 13 katalonskih separatističkih lidera u kojoj ih tereti za podsticanje na pobunu i druge zločine zbog pokušaja proglašenja nezavisnosti Katalonije od Španije 2017. godine.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.