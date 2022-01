AfD podnela tužbu Ustavnom sudu protiv pravila u Bundestagu

BERLIN – Poslanička grupa opozicione Alternative za Nemačku (AfD), podnela je tužbu pre Ustavnim sudom Nemačke zbog novih epidemioloških pravila u Bundestagu.

AfD je u utorak podnela i zahtev za ukidanje tih novih pravila, piše agencija DPA, a prenose nemački mediji.

AfD traži da se pod hitno ukine novo “2G plus” pravilo u Bundestagu, kako bi svi poslanici, nezavisno od statusa vakcinacije, mogli da obavljaju svoje parlamentarne zadatke.

“Samo na taj način bi zakonski pravo na efektivnu opoziciju bilo osigurano”, naglasio je šef poslanika AfD Štefan Brandner.

On je istakao da je nova mera dovela do izopštenja izabranih poslanika od rada u Bundestagu, i da je to ciljano uvedeno protiv AfD-a.

AfD je stranka koja se protivi epidemiološkim merama i vakcinaciji.

(Tanjug)

