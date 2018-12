Ako Amerika pokrene akciju protiv „ludila“, Rusija spremna na veliki dogovor

Poziv Donalda Trampa da Sjedinjene Američke Države, zajedno sa Kinom i Rusijom, treba da počnu pregovore o završetku trke u naoružanju, Kremlj je sa zadrškom pozdravio, dok ruski političari i politikolozi otvoreno izražavaju sumnju u iskrene namere američkog predsednika.

Tramp je na svom nalogu na Tviteru napisao da je siguran će on zajedno sa predsednikom Si Đinpingom i predsednikom Rusije Vladimirom Putinom početi pregovore o prekidu toga što se pretvorilo u veliku nekontrolisanu trku u naoružanju, a činjenicu da su SAD ove godine potrošile na oružje 716 milijardi dolara šef Bele kuće je nazvao — ludilom.

Komentarišući tvit američkog predsednika, Kremlj je saopštio da će Moskva pozdraviti tu odluku ako se akcije SAD ne budu razlikovale od reči Donalda Trampa.

Ruski političari i politikolozi sumnjaju da Tramp zaista želi da zaustavi trku u naoružavanju, podsećajući da SAD troše na vojsku petnaestak puta više nego Rusija.

„Trka u naoružanju je nekontrolisana u smislu da, pored SAD, učestvuju i Rusija i Kina, prema Trampovom tvitovanju, zemlje koje SAD ne mogu da kontrolišu. Tramp je naveo i da SAD ogroman novac troši na trku u naoružanju, ali to govori o njegovoj lukavosti jer je on, između ostalog, i štićenik lobista američkog industrijskog kompleksa. Dok je još bio kandidat za predsednika Amerike, govorio je da je u američkoj vojsci sve zarđalo, zato što loši Obama nije ulagao u vojsku, pa je davao obećanja da će on sve promeniti, da će on dobro finansirati vojsku kako bi ona „ponovo postala velika zajedno sa velikom Amerikom“. Zbog toga je za Trampa to učešće u trci u naoružanja, pa makar i on sam u njoj učestvovao, veoma važno — to je deo dogovora, formalnog ili neformalnog, koji je bio zaključen sa vojnoindustrijskim kompleksom, koji u potpunosti podržava Republikansku partiju i konkretno njega kao čoveka ispred te partije“, kaže za Sputnjik ruski politikolog Stanislav Bišok.

Ekspert ocenjuje da Tramp trenutno igra ulogu „dobrog policajca“.

„Trampov tvit je interesantan i sadrži više elemenata. Jedan element je njegov povratak u ulogu dobrog policajca u kontekstu toga da je navodno spreman da sa svima ima dobre odnose, da sarađuje i sa Đinpingom i sa Putinom, a s druge strane, navodno, brine što svet postaje sve manje predvidiv i sve više naoružan, iako u tome značajnu ulogu igraju SAD. I onda se kao pita: šta se dogodilo da ja povećavam vojni budžet! Kakav užas! ko je to uradio?!“, kaže Bišok.

Predsednik Komisije Saveta federacije za informacionu politiku Aleksej Puškov ne veruje u ozbiljnost Trampovih namera o zaustavljaju trke u naoružavanju. On je podsetio da je američki predsednik i u ranijim tvitovima pisao da će uspostaviti dobre odnose sa Rusijom, ali da zasad on otkazuje sastanke, uvodi sankcije i želi da se povuče iz Sporazuma o zabrani raketa.

Puškov je naglasio da je „tvitovanje jedno, a da su koraci drugo“.

Podsetimo, Trampov poziv na dijalog o zaustavljanju trke u naoružanju je usledio ubrzo nakon što je američki predsednik otkazao dogovoreni sastanak sa Putinom u Buenos Ajresu, na marginama samita G20.

Ruski stručnjaci navode da američki predsednik „pokušava da koristi praksu dvojnih i trojnih standarda“. Kako objašnjavaju, nakon brojnih teških izjava, on pokušava da smanji tenzije u informacionom prostoru. Upravo zbog toga on na sve načine pokušava da pokaže da je političar koji tobože misli na budućnost i navodno brine o svetskoj zajednici. Ali to je, nažalost, samo retorika.

Eksperti smatraju da ne treba očekivati da će se posle ovih Trampovih reči desiti stvarne promene u vojnim planovima SAD ili u spoljnoj politici. To je sastavni deo igre svakog američkog političara koji pokušava da brani svoje interese, krijući se iza zabrinutosti oko globalne bezbednosti, a koji zapravo čini sve što je moguće kako bi ta bezbednost bila ugrožena.

Pojedini ruski eksperti takođe ukazuju na to da je Vašingtonu besmisleno da razgovara o trci u naoružavanju u isto vreme sa Moskvom i Pekingom, pošto on ima različita neslaganja sa tim prestonicama.

Portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov već je podsetio da je Putin upozoravao svog kolegu trampa da izlazak iz Sporazuma o zabrani raketa srednjeg i kratkog dometa može izazvati trku u naoružanju, a takođe i destabilizaciju situacije u svetu.

On je, između ostalog, istakao da Vašington nije obavestio Moskvu o povlačenju iz tog dogovora, već da je to samo bilo objavljeno.

Glavno pitanje za Rusiju je povlačenje SAD iz Dogovora o raketama. Kina nije vezana za ovu temu, jer ona nije jedna od strana sporazuma. Što se tiče Kine, Vašington je zabrinut zbog aktivnog jačanja kineske flote.

Zbog svega toga, mnogi politikolozi smatraju da Tramp nema osnova za trilateralne pregovore o ograničavanju trke u naoružanju.

Analitičari podsećaju da Rusija proizvodi novo savremeno naoružanje, ali to ne znači da učestvuje u industrijskoj trci. Uostalom, i zvanična Moskva je više puta govorila o tome da se neće uključivati u trku u naoružavanju.

Govoreći o perspektivama mogućih pregovora, politikolog Stanislav Bišok naglašava da će sve zavisiti od toga da li će SAD izaći iz Dogovora o raketama srednjeg i kratkog dometa.

„U principu, velike sile su osuđene da se dogovaraju. Neka to i ne bude brzo i neka bude sa gomilom uslovima i uzajamnih optuživanja, ali nemamo drugog izbora nego da razgovaramo i da se dogovaramo“, dodao je ekspert.

Bišok zaključuje da odnosi velikih država nisu tako jednostavni — tango se, kako kaže, igra u dvoje, a u ovom slučaju i u troje.

