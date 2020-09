Ako bude susreta na najvišem nivou, znači da nismo nezadovolj

VAŠINGTON – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras u Vašingtonu da će, ukoliko se dogodi da bude prijema i susreta na najvišem nivou u Beloj kući, to će značiti da srpska delegacija nije nezadovoljna.

„To je sve što mogu da kažem… Ako uspemo da izguramo još nekoliko sitnica, biću na kraju i zadovoljan, ima dobrih stvari u tome“, rekao je Vučić novinarima u Vašingtonu, gde u Beloj kući traju razgovori Beograda i Prištine,

Na konstataciju da deluje mnogo optimističnije nego što je delovao ministar Siniša Mali, kada je ranije rekao da se na srpsku delegaciju vrši ogroman pritisak i da traže međusobno priznanje, Vučić je rekao da je Mali davao izjavu novinarima posle „prvog papira“ i da je u tom trenutku rekao istinu.

„Ja se divim ljudima koji su u stanju da kažu da je neko izmislio nešto. I nisam ja heroj tamo bio, ja sam radio svoj posao, a moj posao je da čuvam Ustav i Srbiju i to je jedino što sam radio. Ne zaslužujem herojsku medalju za to“, rekao je Vučić.

On je dodao da veruje da je srpska delegacija ponosna na svoju zemlju i na to kako su štitili interese Srbije, iako to nije lako.

„A te koji govore kako su to laži i neistine, o njima ne mogu ni da govorim“, rekao je Vučić.

Kaže i da Ričard Grenel u svom tvitu nije rekao specifično na šta misli, već na sam dokument koji znači „ekonomska normalizacija“.

Vučić je rekao da je zahvalan domaćinima u Beloj kući jer su želeli da čuju srpsku stranu i popravljanje ekonomskih odnosa.

„Oni su priznali nezavisnost Kosova i ta tačka nam nije bila iznenađenje“, rekao je Vučić.

Dodao je i da se pokazalo da su obaveštajni podaci dobro govorili kako će sve da bude strukturisano i sa čime će se srpska delegacija suočiti

„Za nas je to bilo formalno, a ne suštinsko iznenađenje. Reagovali smo snažno, odgovorno i nije mi prvi put, ne ovde, nego i u Evropi, da na takav način reagujete. Ako hoćete da vodite zemlju u ovako teškim uslovima, morate da znate da donosite odluke teške i da se na mestima ge to nije lako suprotstavite“, rekao je Vučić.

(Tanjug)

