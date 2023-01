Ako EU želi dalje moraće da prihvati različitosti koje postoje

BUDIMPEŠTA – Hrvatski predsednik Zoran Milanović izjavio je tokom svoje prve posete Mađarskoj, da se u Budimpešti oseća odličo, da dve zemlje nikada nisu imale ozbiljne nesporazume i da se, uz sitnije probleme i u poslednje vreme, u dosta stvari slažu.

Milanović je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa svojim domaćinom, predsednicom Mađarske Katalin Novak, rekao da je Mađarska, uz Austriju i Nemačku bila jedna od retkih država koje su pomagale Hrvatskoj tokom Domovinskog rata.

“Svako od njih je pomagao na svoj način i u okviru svojih mogućnosti, ali Mađarska relativno najviše jer je imala najmanje mogućnosti od tih država. Neću to nikad zaboraviti jer sam bio direktni svedok toga. Godinama kasnije bio sam i premijer, u mnogim stvarima nisam se slagao s Orbanom, ali u mnogim bitnim stvarima se jesmo slagali i slažemo se i danas“, rekao je Milanović.

Jedno od tih pitanja je, kazao je, pravo država da uređuju svoje poslove i odnose među ljudima na svoj način.

„Po meni, i Hrvatska i Mađarska su jako u okviru tog pravila i evropskih vrednosti koje ne mogu biti iste u svakoj državi”, rekao je.

Govoreći o EU, Milanović je rekao:

“Evropska unija je funkcionisala dobro i to je bio istorijski cilj i zadatak moje generacije političara. Mi smo taj cilj postigli. Što dalje? Stvaranje jedinstvene evropske države – to nikada”.

O ulasku Hrvatske u evrozonu i Šengen, Milanović je rekao da je zvanični Zagreb odabrao evro, ali da nije jednostavna odluka odreći se nacionalne valute zauvek.

„Imam neke dileme, ali odluka je donesena i nema povratka. Ušli smo u Šengen. Ja sam 2015. godine imao puno otvoreniji i liberalniji stav kao premijer jer sam smatrao da je to bila humanitarna katastrofa koju je trebalo u nekoj meri odraditi i dovesti do kraja, a onda dovesti nova pravila i doslovno granice. Ako treba i fizičke granice. Ono što se dogodilo, ne može se dogoditi dva puta. To poglavlje smo završili”, rekao je hrvatski predsednik i dodao:

“Ako EU želi da ide dalje, moraće da prihvati različitosti koje postoje. To će se vrlo brzo dogoditi u nekoj članici većoj od Mađarske na koju se neće moći okomito tretirati, što se trenutno radi Mađarskoj. Vidim to kao ozbiljan problem u ovom trenutku”, preneli su hrvatski mediji.

(Tanjug)

