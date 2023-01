Aković: Dolazim licno, personalno, moralno kao Srbim koji živi u Crnoj Gori

PODGORICA – Marijan Aković, jedan je od 26 kandidata za sudiju Ustavnog suda Crne Gore, koji je tokom današnjeg saslušanja u Ustavnom odboru, rekao je da veruje da će napokon doći do deblokade ove pravosudne institucije

„Na ovu kandidaturu dolazim lično, personalno, moralno kao Srbin, čovek koji živi u Crnoj Gori“, rekao je Aković.

Dodao je da gaji iluzije da će biti izabran za sudiju Ustavnog suda.

Naglasio je da motiv za apliciranje nije karijerizam, te da nije član nijedne partije.

„Nema tog lidera koji bi mogao uticati na donošenje moje ustavne odluke. Dvadeset godina se ne bavim politikom. Nikad ne bi konkurisao u drugom navratu izbora sudija, stavio bih tačku na to ako ne bi bio izabran sad. Moja percepcija je takva da teško može doći do izbora sudija US i ovog puta“, rekao je Aković, preneo je portal podgoričkog Dana.

(Tanjug)

