Alarm u Pentagonu: Srbija „rupa u tepihu“ koja je zabrinula Ameriku

Izveštaj američkog Ministarstva odbrane u kome je Srbija označena kao najpopustljivija za ruski uticaj u regionu, uz konstataciju vašingtonskog profesora Edvarda Džozefa da se odnos Zapada prema Vučiću mora promeniti, pokazuju zabrinutost SAD zato što je Srbija ostala „jedina rupa u tom tepihu“, smatra politikolog Aleksandar Pavić.

Zapadni mediji objavili su izveštaj Pentagona u kom se ocenjuje da je Srbija najpopustljivije okruženje na Zapadnom Balkanu, kada je reč o ruskom uticaju, i konstatuje da je saradnja SAD sa našom zemljom u oblasti odbrane i dalje komplikovana zbog težnji Srbije da ostane vojno neutralna i da ne pristupa vojnim savezima.

Predavač na Univerzitetu „Džons Hopkins“ u Vašingtonu Edvard Džozef smatra da izveštaj Pentagona da je Srbija intenzivirala saradnju sa Rusijom od kada je na vlasti Srpska napredna stranka pokazuje da se „odnos Zapada prema predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću mora promeniti“, posebno „zbog saradnje sa ruskim obaveštajnim službama“.

Alarm za NATO

Pavić, koji je završio studije na kalifornijskom Univerzitetu Berkliju, dodaje da NATO postaje sve nervozniji zato što nije završio posao u regionu — da se Srbija i Bosna i Hercegovina „uvedu“ u tu organizaciju, iako je to bilo najavljivano u poslednje dve, tri godine.

„Pogotovo zbog nedavnih događaja koji su u vezi sa zajedničkom srpsko-ruskom vežbom ’Slovensko bratstvo‘ i iznenadnom, neočekivanom i nenajavljenom pojavom S-400 u Srbiji, što mislim da je uključilo alarme u zapadnim prestonicama, pogotovo u Vašingtonu i Londonu“, kaže Pavić.

„Sve to zajedno pokazuje tu nervozu, na prvom mestu globalističkog establišmenta i američke ’duboke države‘, koja nije uspela da Srbiju uvuče u evroatlantsku zonu uticaja“, dodaje naš sagovornik.

„Globalistički establišment i ’duboka država‘ muku muče i sa Trampom, koji dovodi u pitanje evroatlantske veze, čak i samo postojanje NATO-a, što se proširilo i na Francusku i na Makrona“, smatra Pavić.

Najjasnija poruka

Prema njegovim rečima, vidljivo je da je ruski uticaj u Srbiji porastao u poslednjih četiri do pet godina, i to, na prvom mestu, u vojnoj saradnji, gde je Vojska Srbije „dignuta iz pepela“, što zabrinjava sve rusofobične krugove i kružoke na Zapadu, pre svega angloameričke.

​Iz toga je proizašao izveštaj Pentagona i reakcija Edvarda Džozefa, koji nije funkcioner, ali čim ga prenosi „Glas Amerike“ — to znači da ima podršku u delovima spoljnopolitičkog establišmenta koji je u ratu sa Trampom.

„Sve to nije neočekivano, ali je zanimljivo da je to do sada možda najjasnija poruka ili upozorenje koje je došlo iz Vašingtona zbog političke situacije u Srbiji i zbog viševekovnog opredeljenja Srbije, koja sve manje dozvoljava da zapadne države, odnosno Amerika, vode glavnu reč“, ocenjuje Pavić.

Ukrajinski scenario

„Glavna poluga pritiska Zapada na Srbiju do sada je bilo Kosovo i Metohija, međutim, sama haotičnost političke scene u toj lažnoj državi, kao i radikalizam, za koji su se tamošnji birači opredelili glasajući za Kurtija, otežava im posao“, smatra sagovornik Sputnjika.

„Sa druge strane, naravno, nastaviće se pritisci i na Srbiju i na Republiku Srpsku u raznim vidovima. To može da bude i preko zahteva MMF-a ili pravljenjem novih izmišljenih ili preuveličavanjem raznih političkih i medijskih skandala“, ocenjuje Pavić.

„Međutim, sada je veliko pitanje ko to radi — da li Donald Tramp, što je mnogo manje verovatno, ili deo establišmenta koji u isto vreme ratuje protiv njega“, dodaje on.

„Videli smo da se to dešavalo i u drugim državama, na prvom mestu u Ukrajini, gde bukvalno stara klintonistička, prosoroševska garda, zajedno sa Stejt departmentom, pokušava da radikalizuje američku politiku u Ukrajini prema Rusiji i sigurno je da će iste strukture to pokušati da urade i u samoj Srbiji“, smatra Pavić.

Terorizam pod lažnom zastavom

On ističe da „neće tu biti nekih velikih promena, s tim što nemaju oni tu snagu koju su imali ranije, zato što su razjedinjeni unutar svojih redova i to ne samo u SAD, nego unutar zapadnog bloka“.

Sagovornik Sputnjika podseća da je Francuska iskočila i napravila razdor unutar EU i NATO-a, a uz to, unutar NATO postoji i problem sa Turskom, koja je takođe unapredila odnose sa Srbijom.

„Više nismo suočeni sa jedinstvenim frontom kao pre, a naši saveznici, na prvom mestu Rusija, a posle nje i Kina, postaju sve jači“, ocenjuje on.

„Biće mnogo buke, možda će neko probati da radikalizuje priču oko izbora i raznih medijskih skandala, možda će neko pokušati da napravi terorističku akciju pod lažnom zastavom, možda će pojačati pritisak migranata. Postoje razne poluge takozvanog hibridnog rata koje mogu da budu korišćene, ali to je nešto na šta smo se navikli, i ako postoji volja, imamo sada sredstva i saveznike da se suprotstavimo“, zaključio je Pavić.

Inače, predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da pritisci na našu zemlju i optužbe koje dolaze sa različitih strana govore o ispravnosti i snazi srpske politike samostalnosti i nezavisnosti.

(Sputnjik)