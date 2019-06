Albanija: Parlamentu podnet zahtev za opoziv Ilira Mete

TIRANA – Postupak za opoziv albanskog predsednika Ilira Mete zvanično je počeo danas, nakon što je koordinator poslaničke grupe vladajuće Socijalističke partije Taulant Bala dostavio zahtev parlamentu za opoziv koji je potpisalo 55 poslanik, prenosi portal a1on.

Bala je rekao da je šef države napravio nekoliko povrede ustava, čime je prekršio „načelo ostvarivanja suvereniteta od strane naroda“ i čime se postavio iznad ustava.

„Prvo, predsednik republike na osnovu ustavnih nadležnosti potpisao je uredbu kojom je odredio datum za lokalne izbore – 30. jun. Odlaganje ovog datuma, bez pritom da odredi novi datum, negira njegovo pravo. Ovim činom predsednik je prevazišao svoja ovlašćenja i postavio sebe iznad ustava“, rekao je Bala.

On je poručio Meti da je dovoljno njegovog „apsolutističkog ponašanja“ i „nanošenja sramotr državi i narodu“.

„Kada je sve bilo spremno za izbore, formirane opštinske izborne komisije, birački odbori, spreman i objavljen jedinstveni birački spisak, registrovane stranke koje će učestvovati, dostavljeni i utvrđeni kandidatske liste, on se javlja sa odlukom sve to da odloži. A obrazloženje je bilo da je zabrinut zbog stanja u zemlji i da nisu garantovani sveobuhvatni izbori. Sve je to suprotno ustavnim načelima“, naveo je Bala.

Za razrešenje predsednika Albanije Ilira Mete potrebna su 94 glasa u parlamentu.

Nakon usvajanje rezolucije o odbacivanju predsedničke uredbe o odlaganju izbora sa 100 glasa „za“, veruje se da će biti izglasan i zahtev za opozi predsednika.

Prema ustavu, odluka parlamenta nakon toga mora da potvrdi Ustavni sud, ali zbog njegovog nefunkcionisanja nije jasno koji će biti sledeći korak vladajuće stranke.

(Tanjug)