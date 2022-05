Ambasador Argentine: Foklandski rat je i dalje važno pitanje

LONDON – Rat iz 1982. i suverenitet Foklandskih ostrva predstavljaju „otvorenu ranu“ u sećanju Argentinaca i važno političko pitanje u toj zemlji, izjavio je danas ambasador Argentine u Velikoj Britaniji Havijer Figeroa povodom obeležavanja 40 godina od završetka Foklandskog rata.

„Pitanje Malvina (argentinski naziv za Foklandska ostrva) je najveći prioritet moje zemlje u spoljnoj politici“, naveo je Figeroa za novinsku agenciju PA, prenosi BBC.

Suverenitet ostrva ne privlači veliku pažnju britanske javnosti, ali je veoma važno pitanje u javnom mnjenju Argentine, dodao je ambasador i naglasio da želi da ponovo razgovara o suverenitetu Foklanda sa vladom Ujedinjenog Kraljevstva.

„Neverovatno je i smešno da posle 40 godina u južnom Atlantiku imamo situaciju sličnu onoj između Severne i Južne Koreje“, izjavio je on.

Pozivajući se na nedavne ankete dobrotvorne organizacije Help for Hirous, ambasador je izneo zabrinutost da konflikt na Foklandima može postati „zaboravljeni rat“, jer je polovina anketiranih od 18 do 34 godine izjavila da ne zna kada se rat vodio, navodi BBC.

Figeroa je izjavio da godišnjica predstavlja priliku da se oda počast skoro 1.000 ljudi koji su poginuli u sukobu i dodao da veruje da je to bio „glup rat“.

Ambasador je dodao da je u interesu Londona da neguje dobre odnose sa Latinskom Amerikom, „jer će se u kontekstu Bregzita za nju otvoriti nove mogućnosti“.

Argentina je 2. aprila 1982. izvršila invaziju na Foklandska ostrva u južnom Atlantiku, pozivajući se na to da ih je u 19. veku nasledila od Španije i želeći na osnovu toga da povrati suverenitet nad njima.

Velika Britanija, koja je vladala ostrvima 150 godina, odlučila je da se bori, što je dovelo do kratkog, ali žestokog rata koji je trajao 74 dana.

U borbama koje su usledile, život je izgubilo 655 argentinskih i 255 britanskih vojnika, a britanske snage su povratile kontrolu nad Foklandima 14. juna 1982. godine, navodi britanska televizija.

(Tanjug)

