Ambasador: Sve pod kontrolom, utvrđuje se šta je bilo u torbi

ATINA – Ambasador Srbije u Grčkoj Dušan Spasojević izjavio je danas da je krizna situacija završena, da je sve osoblje ambasade bezbedno i da je ambasada počela normalno da radi, nakon što je ranije danas ispred srpskog diplomatskog predstavništva uočen sumnjivi paket.

On je u izjavi za Tanjug rekao da je situacija trajala oko sat i 10 minuta, kao i da je za to vreme osoblje bilo evakuisano na krov zgrade, na mestu predviđenom za to.

„Policija je zapazila sumnjivi paket oko 13 sati po lokalnom vremenu, radilo se o velikoj crnoj torbi koja se nalazila ispred kapije ambasade. Čim smo primetili, policija je blokirala čitav kvart, svo osoblje je sklonjeno na sigurno i nije bilo panike“, rekao je Spasojević.

Prema njegovim rečima, protivdiverziona ekipa je veoma brzo došla i odnela torbu, kao i da će istraga pokazati šta je bilo u njoj.

„Moram da piohvalim grčke službe bezbednosti na brzoj reakciji i odličnoj saradnji“, rekao je Spasojević.

(Tanjug)