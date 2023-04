AmĆam: Pad zadovoljstva poslovnim ambijentom u Crnoj Gori

PODGORICA – Sveukupna prosečna ocena poslovnog ambijenta u Crnoj Gori za period 2021-2022. godina iznosi 5,65, što je niže od ocene iz prethodnog Izveštaja za period 2019–2020, kada je iznosila svega 5,8, saopšteno je danas na tradicionalnom događaju Američke privredne komore „Otvoreno sa premijerom“.

Premijer vlade u tehničkom mandatu Dritan Abazović ocenio da Vlada Crne Gore radi sve da stvori povoljan poslovni ambijent, a brojni parametri, poput rekordnih stranih direktnih investicija, najvećeg BDP-a, zaposlenosti i naplate poreza u istoriji, govore u prilog tome.

Iz AmĆam-a podsećaju da je ocena poslovnog ambijenta u Crnoj Gori za period 2017–2018. godine bila 6,29, što ukazuje na nastavak trenda pada kvaliteta poslovnog ambijenta.

Ovogodišnji Izveštaj AmĆam-a predstavlja temeljnu analizu različitih sektora privrede u Crnoj Gori, sa brojnim preporukama koje su dale kompanije članice, njih 49, a koje zapošljavaju preko 5.700 osoba i koje su od početka poslovanja u Crnu Goru investirale više od impresivnih 1,75 milijardi evra.

Za glavne razloge nezadovoljstva poslovnim ambijentom članice AmĆam-a navode političku nestabilnost u zemlji koja snažno pogađa investicije, vladavinu prava i prepreke u stvaranju konkurentnog i fer tržišta, kao i česte izmene važnih sistemskih zakona koje unose pravnu nesigurnost.

Iz Američke privredne komore poručuju da prioriteti vlade moraju biti – sistemski pristup u suzbijanju sive ekonomije; smanjenje jaza između potreba poslodavaca i ponude na tržištu rada kroz modernizaciju obrazovnih programa, kreiranje ekosistema koji podržava koncept celoživotnog obrazovanja; prepoznavanje potencijala IKT sektora kao katalizatora crnogorske ekonomije; predvidiva i konkurentna poreska politika.

„AmĆam će nastaviti da se odlučno zalaže za proces reformi u zemlji i njeno pridruživanje Evropskoj uniji, kao vodeći glas američkih i drugih investitora u Crnoj Gori. Pretpristupni proces Crne Gore Evropskoj uniji i njeno članstvo u NATO-u čini je privlačnom investicionom destinacijom. Stoga sam uverena da će Izveštaj o poslovnom ambijentu biti koristan alat za potencijalne investitore kako bi se upoznali sa investicionim potencijalima Crne Gore iz perspektive sadašnjih investitora“, poručila je na promociji Izveštaja predsednica AmĆam-a, Svetlana Vuksanović.

Ambasadorka SAD u Crnoj Gori, Džudi Rajzing Rajnke, istakla je tokom zvaničnog otvaranja da će AmĆam-ov Izveštaj ponuditi sveobuhvatan pregled poslovnog ambijenta u Crnoj Gori i služiti kao osnovni alat za potencijalne investitore. I, jednako važno, kazala je, Izveštaj navodi pitanja koja najviše zabrinjavaju poslovnu zajednicu, zajedno s preporukama za donosioce odluka u vladi i druge aktere.

„Svi mi težimo poslovnom okruženju koje je transparentno, pravedno i predvidljivo. Kompanijama je to neophodno za uspeh, a i vladi je to potrebno kako bi privukla nova visokokvalitetna trajna ulaganja koja mogu podstaći ekonomski oporavak i rast zemlje. Izveštaj će ponuditi uvide u to kako do toga stići i kako zajednički možemo doprineti da se to postigne“, kazala je ambasadorka Rajnke, preneo je portal RTCG.

(Tanjug)

