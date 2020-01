Američke avio kompanije prekidaju letove za Kinu

NJUJORK – Američke avio kompanije Delta Erlajnz i Ameriken Erlajnz danas su saopštile da će obustaviti sve letove između SAD i Kine, pa će na taj način postati prve američke avio kompanije koje su prestale da lete za tu zemlju.

Treća kompanija iz SAD, Junajted Erlajnz, saopštila je da će obustaviti letove za Peking, Šangaj i Čengdu, ali će nastaviti da leti za Hongkong, javio je AP.

Ameriken Erlajnz je saopštio da će prekinuti letove za Kinu od danas do 27. marta, dok Delta planira da sačeka do 6. februara da prekine letove kako bi pomogla putnicima da napuste tu zemlju, a zatim neće leteti za Kinu do 30. aprila.

Sve više avio-kompanija šrom sveta obustavlja letove za Kinu zbog izbijanja epidemije koronavirusa, od kojeg je do danas u toj zemlji umrlo više od 200 ljudi, a zaraženo skoro 10.000 osoba.

Do sada je, prema podacima agencije Rojters, 25 svetskih nacionalnih i niskotarifnih avio-prevoznika obustavilo letove za i iz Kine.

