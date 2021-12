Američki profesor medjunarodnog prava: SAD nisu izvukle pouku iz ratova

Američki stručnjak za medjunarodno pravo Ričard Falk (Richard) ocenio je u intervjuu za kinesku agenciju Sinhua da SAD nisu naučile pravu lekciju iz svojih neuspešnih ratova.

Falk, koji je profesor emeritus Univerziteta Prinston, rekao je da ga je iskustvo iz posete ratnom Vijetnamu 1968. navelo da dovede u pitanje zakonitost i legitimnost američkih ratova u inostranstvu.

„Kada sam imao priliku da posetim Hanoj i upoznam neke od tamošnjih lidera i vidim posledice ratne mašinerije visoke tehnologije koja se koristi protiv seljačkog društva koje je pokušavalo da uspostavi svoje pravo na samoopredeljenje, to je iz temelja promenilo moje shvatanje“, ispričao je Falk u intervjuu Sinhui putem video linka.

Prema njegovim rečima, SAD umesto da nauče lekciju iz Vijetnamskog rata, iznova ponavljaju grešku.

„Od poraza u Vijetnamu, uprkos tome što imaju ogromnu vojnu nadmoć, SAD nisu uspele da nauče osnovnu lekciju da vojna intervencija nije delotvorno geopolitičko orudje“, rekao je Falk dodajući da su američke vojne avanture na Bliskom istoku dodatno diskreditovale „intervencije promene režima praćene produženim okupacijama i poduhvatima izgradnje države u postkolonijalnom periodu“.

Falk je naveo da empirijski podaci „sugerišu da je prekomerno oslanjanje američke spoljne politike na vojni instrument posledica zadržavanja kvazi-ratnog stava još od Drugog svetskog rata“.

„SAD su postale veoma militarizovana državna birokratija sa visokim mirnodopskim vojnim budžetom, a to ih je dovelo do doslednog preuveličavanja bezbednosnih pretnji, propraćenog tvrdnjom da je vojni pristup spoljnopolitičkim izazovima i dalje efikasan“, dodao je.

Prema Falkovim rečima, uprkos propovedanju vrlina „medjunarodnog poretka zasnovanog na pravilima“ u spoljnopolitičkim receptima aktuelne američke administracije, takav stav „očito ne znači poštovanje medjunarodnog prava“.

„Čini se da to znači da će drugi snositi odgovornost ako odstupe od percepcije SAD o tome koja pravila treba da vladaju…Ali to ostavlja same SAD u poziciji da ostvare svoje geopolitičke ambicije bez ikakvog vidnog poštovanja granica postavljenih medjunarodnim pravom ili Poveljom UN“, dodao je profesor medjunarodnog prava Ričard Falk u intervjuu agenciji Sinhua.

(Beta)

