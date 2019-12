Amerika u građanskom ratu — pokazuje i glasanje za impičment Trampa

Polarizacija u Americi je oštra kao nikad do sada, što može dovesti i do građanskog rata na ulicama, jer se on već odvija „iza kulisa“. Glasanjem u Kongresu za impičment Donalda Trampa, demokrate su diskreditovale sebe i uzdrmale stabilnost čitavog sistema, pokazujući da su spremne na sve kako bi srušile sadašnjeg američkog predsednika.

Netrpeljivost, pa i otvoreni razgovori o građanskom ratu i „gresima“ predsednika ozbiljno slabe sistem, što može izazvati oštru reakciju onih koji podržavaju Trampa, smatraju ruski analitičari. I pored svih rizika, cilj je jasan — demokrate pokušavaju da obezbede podršku na sledećim izborima za predsednika.

Impičmenta neće biti, građanski rat ostaje

Eksperti smatraju da bi demokrate želele da se ovaj proces oduži, iako su svesne da Senat nema nameru da glasa za impičment jer preko 85 procenata republikanaca podržava Trampa i teško da bi bilo ko iz Republikanske partije u predizbornoj godini pristao na harakiri.

Konstantin Blohin, naučni saradnik Centra za istraživanje problema bezbednosti Ruske akademije nauka, ističe da demokrate žele da stvore vrtlog negativnih informacija oko Trampa.

„Njima više odgovara odugovlačenje procesa i vezivanje što više negativnih informacija za Trampa. Ovakva situacija se stvara u unutrašnjem političkom diskursu SAD kako bi američki birači stalno slušali kako se oko Trampa stalno vode istrage i obavljaju saslušanja u raznim komitetima“, rekao je Blohin. Prema njegovim rečima, demokrate igraju na kartu odugovlačenja procesa koji treba da našteti političkom rejtingu Trampa i poveća mogućnosti demokrata iako je jasno da Senat neće glasati za impičment.

„Mogući su i interesantni obrti u Senatu, jer pre dve nedelje je republikanac Lindsi Grejam napisao pismo Pompeu da objavi zapise razgovora između Porošenka i Bajdena. Pompeo je rekao da on može učestvovati u procesu impičmenta i da je najverovatnije, ako je Kongres raspravljao o Trampu, da će Senat raspravljati o Bajdenu“, ističe ekspert.

Blohin dodaje i da će Bajden izgubiti u ovom procesu, što je i Blumberg na neki način predvideo pre nekoliko nedelja, kada je Bajden objavio kandidaturu za predsednika. Kako on objašnjava, Demokratska partija se negativno odnosi prema milijarderima, o čemu Blumberg i govori.

„Demokrate su same sebi iskopale grob jer su pokazale da su spremne na sve kako bi diskreditovale Trampa“, rekao je Blohin.

Manipulacija emocijama biračkog tela

Politikolog Dmitrij Mehejev nije uveren da američke birače zaista interesuje da li je jedan telefonski razgovor ozbiljan prestup ili ne, ili bilo kakvi detalji u vezi sa tim slučajem. Cilj demokrata je da izazovu emocionalnu reakciju u društvu, naročito onih ciljnih grupa koje se žestoko protive Trampu.

Mehejev ističe da pokrete, kao što je na primer feministički, ne zanimaju nikakve činjenice ili logika, jer se njihova mržnja prema Trampu zasniva na dubokim emocijama.

„Demokrate računaju da će taj proces sam po sebi biti emocionalni stres za feministe i ostale pokrete koji su odmah posle inauguracije Trampa učestvovali u protestima protiv njega. Oni računaju da će se na ovaj način taj deo publike aktivirati i uzeti učešće na izborima“, rekao je Mehejev.

On objašnjava da je na izborima 2016. godine Tramp dobio tesnu podršku u tri savezne države, sa malim brojem glasova, oko sedamdeset sedam hiljada, tako da aktivno učestvovanje onog biračkog tela koje ne podržava Trampa, treba da odigra ulogu na predstojećim izborima.

Proces u Senatu neće ništa promeniti niti rešiti, ali to nije ni važno, smatraju ruski eksperti. Važno je da se stvori negativna emocija prema predsedniku, koji se „stalno nalazi pred sudom“.

(Sputnjik)