Amerikanac osudjen u Rusiji na 16 godina zatvora za špijunažu

Ruski sud osudio je danas Amerikanca Pola Vilana na 16 godina zatvora za špijunažu.

Sudija je rekao da će taj 50-ogodišnji bivši marinac služiti kaznu u zatvoru maksimalne bezbednosti.

Vilan koji je bio prisutan u sudu odmah je rekao da će se žaliti na presudu i da se radi o prividu sudjenja, preneo je jedan novinar Frans presa.

On od početka govori da je nevin i da mu je sve namešteno.

Američka ambasada je ranije osudila Vilanovo sudjenje kao nefer i navela da za optužbe nisu dati nikakvi dokazi, prenosi AP.

Vilan koji koji uz američko ima i britansko, irsko i kanadsko državljanstvo, uhapšen je 28. decembra 2018. godine. Ruska bezbednosna služba FSB, navodi da je on priveden dok je vršio akt špijunaže, što on demantuje. Za to delo zaprećena je zatvorska kazna do 20 godina.

Vilanov advokat je u februaru rekao da je njegovom klijentu jedna poznanica uručila USB flash drive na kojem su bili poverljivi podaci za koje on nije znao.

Prema advokatu Vilan je mislio da se radi o slikama snimljenim u njenom društvu tokom jednog prethodnog boravka u Rusji.

(Beta)

