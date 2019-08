Amfilohije: Poricanje kulture je nekultura najgore vrste

HERCEG NOVI – Mitropolit crnogorsko primorski Amfilohije ocenio je da je najavljena krivična prijava Aleksandra Bogdanovića, zbog humanitarnog koncerta održanog u Herceg Novom, svedočanstvo nerazumlja ministra kulture i to, kako je dodao, nije kultura, nego njeno poricanje i nekultura najgore vrste.

„To nije prvi put od njega i to je znak njegove neobrazovanosti, što je i dokaz njegov predlog da ikonu Bogorodice Filermose strpa u onu pećinu. Sve to pokazuje da je on zalutao u kulturu i postavlja se pitanje ko je takvog čoveka i postavio na to mesto“, rekao je mitropolit za hercegnovsku televiziju Novi.

Povodom zastave na kocertu, koji je održan u okviru humanitarne manifestacije, koja je Bogdanoviću takođe sporna, mitropolit Amfilohije kaže da je to crkvena zastava, a trobojka je i zastava kralja Nikole Petrovića.

„Poricati trobojku, a predstavljati se za ministra Crne Gore ne spada u normalne stvari. Pesmu ‘Tamo daleko’ peva sva Evropa. Biti protiv te pesme u Crnoj Gori i to u ime Crne Gore, postavlja pitanje koja je to Crna Gora. To nije moja i Crna Gora Petrovića. To nije Crna Gora, to je Montenegro“, naveo je mitropolit.

Kazao je da sve ono što se te večeri moglo čuti na Kanli kuli smeta toj družini koja je, kako je naveo, „pljunula na kralja Nikolu i odrekli su se onih grobova za oslobođenje Kosova i Metohije 1912. i 1913. godine“.

„I veliko je pitanje dokle će ići to odricanje. To je sramna priča o odricanju od Kosova i Metohije i sreća je da je kralj Nikola predao ključeve Dečana tadašnjem mitropolitu, a potom i patrijarhu Gavrilu Dožiću“, rekao je Amfilohije i dodao da su „ključevi Metohije u Cetinjskom manastiru.

Oni, istakao je, koji se toga odriču, odriču se izvorne i prave Crne Gore.

„Oni mogu da rade šta hoće, ali Kosovo i Metohija ostaju sastavni dio Crne Gore, kao što je to bilo od vremena Vojislavljevića, Balšića, pa sve do Petrovića. Kosovo i Metohija je temelj Crne Gore. Oni koji se svega toga odiču bore se protiv, kako kažu, Velike Srbije, ali ustoličiju Veliku Albaniju“, dodao je mitropolit.

Naveo je i da mu je javljeno da su nedavno Albanci upali i u manastir Bešku, ali to nisu bili ovi domaći, nego iz Skadra i Amerike.

„Upali su u hram tvrdeći da je to njihovo. Slično se dogodilo i u Svaču, sedištu Jovana Vladimira, jer i to oni smatraju albanskim i čitav prostor sve do Bara. Njihov sunarodnik iz Ostrosa prisvaja i crkvu na Rumiji, a Vlada Crne Gore preti da će da sruši taj hram. Ne razuimem u ime čega oni to hoće da ruše“, rekao je mitropolit.

