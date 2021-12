Arcakov: U slucaju sukoba u Evropi balticke zemlje bice unist

MOSKVA – Zamenik državnog sekretara Saveta bezbednosti Belorusije general-major Vladimir Arčakov ocenio je da će u slučaju velikog sukoba u Evropi baltičke države jednostavno biti uništene.

„Što se tiče naših drugih zapadnih, tačnije severozapadnih suseda (osim Poljske), oni sami po sebi ne predstavljaju ništa u vojnom smislu“, rekao je Arčakov u intervjuu za časopis Nacionalna odbrana, prenosi RIA Novosti.

On smatra da je najveća opasnost ponašanja balatičkih država u stalnoj i, kako je rekao, „bukvalno smesnoj“ eskalaciji situacije, kao da one sanjaju o ozbiljnom sukobu, ne uzimajući u obzir da će ih, u slučaju da do njega ziasta dođe, sukobljeni centri moći jednostavno zbrisati sa lica zemlje.

(Tanjug)

