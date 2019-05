Austrija dobila prvu kancelarku (foto)

Predsednik Austrije Aleksander van der Belen naložio je danas Brigite Birlajn, aktuelnoj predsednici Ustavnog suda, da formira novu prelaznu vladu Austrije.

In unserer Verfassung ist grundgelegt, dass an dem Punkt, an dem wir jetzt stehen, der Bundespräsident eine Person als Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin auszusuchen hat. Brigitte #Bierlein wird von mir zur #Bundeskanzlerin der Republik #Österreich ernannt. (1/3) pic.twitter.com/DlnX6wunDh — A. Van der Bellen (@vanderbellen) May 30, 2019

Brigite Birlajn, koja važi za osobu konzervativnog političkog opredeljenja, prva je žena koja je u istoriji Austrije postavljena na funkciju kancelara.

Ona je od 2018. godine predsednica Ustavnog suda i smatra se natpartijskim kadrom, ali je oba velika „skoka“ u svojoj karijeri ostvarila pod vladom koju su činili Narodna partija (OVP) i Slobodarska stranka (FPO), najpre 2003. kada je postala potpredsednica, i prošle godine kada je postavljena za predsednicu Ustavnog suda.

Brigite Birlajn je rođena u porodici državnih službenika i želela je da studira umetnost ili arhitekturu, ali ju je majka, koja je završila umetnost, savetovala da ipak upiše prava.

Završila je studije u roku i sa 26 godina položila državni ispit, te je sa 28 godina postavljena za državnog tužioca, a sa 41 bila je na dužnosti glavnog tužioca.

Takođe, bila je i predsednica predsednica Udruženja državnih tužilaca Austrije, funkciji koju je držala dugo godina do ulaska u Ustavni sud.

Za porodicu, zbog karijere, nije imala vremena, te živi u vanbračnoj zajednici sa jednim penzionisanim sudijom.

Birlajnova je imenovana za mandatara za formiranje prelazne vlade, koja će biti na dužnosti do formiranja nove vlade nakon prevremenih izbora, koji treba da se održe u septembru.

Van der Belen je, predstavljajući mandatara kojeg je izabrao, rekao da je dogovoreno da će prelaznu vladu činiti eksperti, o čemu postoji konsenzus sa parlamentarnim strankama.

„Poslednji dani su za austrijsku državu bili izazovni. U pojedinim stvarima smo ulazili na nove terene, nakon što je izglasano nepoverenje vladi. Nismo nijednog trenutka koračali bez orijentacije, jer smo imali jasnu kartu u rukama, koja ne može biti tačnija, a to je Ustav. Ustav nam daje za svaki korak jasne smernice šta treba raditi. On je osnova naše demokratije, takoreći operativni sistem“, poručio je on.

Van der Belen je naglasio da Ustav predviđa da u takvoj situaciji on bira mandatara i da je izabrao da to bude žena o kojoj su novine pisale da je uvek u nečemu prva, a tako će biti i prva kancelarka.

„Tražili smo nekog ko dobro poznaje Ustav, a ko bi bio bolji nego predsednica Ustavnog suda“, kazao je on.

Van der Belen je zamolio parlamentarne partije da ukažu poverenje novoj kancelarki i vladi do izbora.

Birlajnova je kazala da je odlučila da preuzme ovu odgovornu dužnost i zahvalila se predsedniku na poverenju.

„Obećavam vama i svim Austrijancima da ću opravdati poverenje koje imate u mene. Vidim kao svoju državničku odgovornost, u ovoj jedinstvenoj situaciji u istoriji naše zemlje, da dam svoj doprinos. Odmah nakon ove izjave započeću razgovore sa ekspertima iz javne uprave“, najavila je ona.

Kazala je da želi da predloži predsedniku kabinet koji će odgovorno i dobro voditi državne poslove na dobrobit svih građana.

Rekla je i da je Klemens Jabloner, dugogodišnji predsednik Upravnog suda i profesor bečkog Univerziteta, prihvatio da preuzme dužnost vicekancelara i ministra pravosuđa.

Takođe, kako je prenela, ambasador Aleksander Šalenberg je prihvatio da bude ministar spoljnih i evropskih poslova.

Ukazala je da je Šalenberg trenutno šef Sekcije za EU u kancelariji kancelara.

Druge članove vlade, kako je rekla, predstaviće narednih dana.

(Tanjug)