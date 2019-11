Autor knjige o kriminalu optužen za pranje novca

Profesor medjunarodnih odnosa sa Floride i koautor knjige o organizovanom kriminalu uhapšen je po federalnoj optužnici da je prao novac od korupcije u Venecueli.

Brus Begli (73) optužen je za zaveru da se opere novac stečen kriminalom i za pranje novca, a preti mu kazna i do 20 godina zatvora.

Njegov advokat je izjavio da je uveren da će Begli biti oslobodjen.

Begli je koautor knjige „Drug Trafficking, Organized Crime and Violence in the Americas Today“, objavljene 2015, a do sada je svedočio pred Kongresom SAD i kao sudski veštak i davao je intervjue brojnim medijima.

Šef njujorške kancelarije FBI Vilijam Svini mladji naveo je da je Begli zaradjivao od pomaganja drugima da operu novac.

„Jedina lekcija koja se danas može naučiti od profesora Beglija je da umešanost u korupciju, podmićivanje i pronevere vodi do optužnice“, rekao je on.

Tužilac Džefri Berman je izjavio da je Begli otvorio račune u banci s isključivom namenom pranja novca korumpiranih stranaca.

„Novac koji je Begli navodno prao zaradjen je podmićivanjem i korupcijom, ukraden od gradjana Venecuele“, rekao je Berman.

U optužnici se navodi da je Begli od novembra 2017. do aprila ove godine pristao da primi oko 14 uplata s računa u Švajcarskoj i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, ukupno oko tri miliona dolara.

Kako je navedeno, profesor je većinu novca prebacio na račune drugih zavereneika da bi prikrio prirodu i izvor novca. Za sebe je uzimao proviziju od 10 odsto.

(Beta)