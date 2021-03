Autostrade Italije kažnjene zbog nekorektnog poslovanja

RIM – Italianska agencija za borbu protiv monopola i pravednu konkurenciju kaznila je kompaniju “Autostrade Italije” sa pet miliona evra zbog nekorektnog poslovanja, piše agencija Ansa.

Naime kontrola u poslednje dve godine pokazala je da je na mnogim delovima italijanskih autoputeva zbog radova saobraćaj usporen, da se vozilima ograničava dozvoljena brzina, zbog čega se stvaraju velike kolone i zastoji, a što sve zajedno izaziva nezadovoljstvo onih koji takve usluge koriste i placaju kroz cestarinu.

Uprkos problemima, prema oceni Agencije, “Autostrade Italije” nisu uskladile cenu putarine sa smanjenom efikasnošću autoputeva za koje ima koncesiju o održavanju.

“Autostrade Italije” su deoničarsko društvo koje je prvobitno formirano kao javni servis, a od 1999. godine je privatizovano i dobilo je sadašnju formu.

Proteklih godina bilo je nekoliko incidenata koji su izazvani, kako je utvrđeno, nemarom i neadekvatnim održvanjem autoputeva i to da bi se uštedelo, a najpoznatiji je rušenje mosta “Morandi” u Đenovi kada su poginule 43 osobe.

Do tragedije je došlo, jer most nije bio održavan na odgovarajući način, što je direktna krivica kompanije koja je za to bila zadužena.

Jedan od deoničara kompanije “Autostrade Italije” je porodica Beneton.

