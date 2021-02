Babiš: Kao Mađarska, ako nabavimo rusku i kinesku vakcinu

PRAG – Češki premijer Andrej Babiš je tokom boravka u Budimpešti poručio da bi njegova zemlja mogla da razmotri upotrebu vakcina koje nisu registrovane u Evropskoj uniji kako bi ubrzala imunizaciju, slično Mađarskoj, koja je dala hitno odobrenje za ruske i kineske vakcine.

„Razgovarao sam o ruskoj i kineskoj vakcini s (nemačkom) kancelarkom Angelom Merkel, i ona, kao i bavarski premijer, nedvosmisleno traže da ove vakcine odobri Evropska agencija za lekove (EMA)“, rekao je Babiš nakon sastanka sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, prenosi Rojters.

On je naglasio da se tu otvara pitanje da li je proizvođač tražio od EMA odobrenje ili ne, i da će, ako dođe do takvih vakcina, njegova zemlja ići sličnim putem kao što je to uradila Mađarska, jer je u poslu imunizacije vreme od suštinske važnosti.

Mađarske vlasti su nedavno su u rekordnom roku dale ograničeno odobrenje za stavljanje u promet ruske vakcine Sputnjika V i kineske Sinofarmove vakcine.

(Tanjug)

